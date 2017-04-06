Финансовые новости
- |
- 06.04.17
- |
- 02:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Газпром" подписал контракт на покупку узбекского газа на пять лет
18:35 05.04.2017 |
"Газпром" впервые подписал контракт на покупку ежегодно 4 млрд кубометров газа в Узбекистане в течение пяти лет, говорится в сообщении российского газового холдинга. Начало поставок запланировано на 2018 год.
Церемония состоялась в присутствии президента РФ и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Соглашение подписали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов.
В 2016 году объем закупки "Газпромом" природного газа в Узбекистане составил порядка 6,2 млрд кубометров.
Кроме того, Миллер и председатель правления НХК "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов подписали соглашение о совместном проведении геологоразведочных работ и организации инжинирингово-инновационных работ. В соответствии с документом, стороны изучат новые перспективные блоки на территории Узбекистана, а также проведут анализ возможностей организации сотрудничества в сфере инжиниринга.
Основной партнер "Газпрома" в Узбекистане - Национальная холдинговая корпорация (НХК) "Узбекнефтегаз", которая занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.
В 2002 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в соответствии с которым предусматривается участие "Газпрома" в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). С 2004 года "Газпром" на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты. В 2009 году на Шахпахтинском блоке открыто газоконденсатное месторождение Джел.
В 2006 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона республики. Оператором проекта является компания Gazprom International.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Большинство казначеев прогнозирует дальнейший рост курса доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Международные резервы Украины в марте снизились на 2,2% - НБУ
|Международные резервы НБУ увеличились до $16,7 млрд после перечисления траншей от МВФ и ЕС
Средства по четвертому траншу на общую сумму 1 млрд долларов поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн СПЗ, 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро, 92 млн долларов. Кроме того, ЕС перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро.
|Большинство экспертов не видит оснований для отставки правительства Гройсмана
|В меморандуме с МВФ отмечается необходимость легализовать в Украине добычу янтаря и азартные игры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Газпром" подписал контракт на покупку узбекского газа на пять лет
|Украинская "дочка" Сбербанка будет продана по цене менее размера капитала - Греф
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в марте-2017 стали "Кернел" и меткомбинаты ДМК и АМКР
|Суд разрешил провести обыски и выемку документов в Укроборонпроме
|Брокер SuperForex предлагает анализировать рынок с помощью уникальной программы
|Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в "Укрнафте" в рамках расследования нефтяных аукционов
Установлено, что продажи добытого сырья осуществлялись предприятиям, входившим в группу "Приват", а потому руководители ПАО "Укрнафта", действуя в интересах этих предприятий - покупателей нефти, умышленно предоставляли в АК искаженные сведения о плотности добываемой нефти.
|"Укрзализныця" заявляет о формировании цены на туалетные комплексы в соответствии с рыночными предложениями производителей
Это интересно
|Android впервые обошла Windows по объёму интернет-трафика, потребляемого соответствующими устройствами
|Samsung Galaxy S8 должен был иметь сканер отпечатка пальца в дисплее
|Tesla обошла по капитализации Ford Motor
|Avon меняет стратегию, чтобы выбраться из убытков
|Квартиры в самом высоком небоскребе мира подешевели на 25% за год
|Фишинговые атаки на клиентов авиакомпаний заканчиваются успехом в 90 случаях из 100
|Топ-9 лучших стран для предпринимательства