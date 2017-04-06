"Газпром" впервые подписал контракт на покупку ежегодно 4 млрд кубометров газа в Узбекистане в течение пяти лет, говорится в сообщении российского газового холдинга. Начало поставок запланировано на 2018 год.

Церемония состоялась в присутствии президента РФ и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Соглашение подписали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов.

В 2016 году объем закупки "Газпромом" природного газа в Узбекистане составил порядка 6,2 млрд кубометров.

Кроме того, Миллер и председатель правления НХК "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов подписали соглашение о совместном проведении геологоразведочных работ и организации инжинирингово-инновационных работ. В соответствии с документом, стороны изучат новые перспективные блоки на территории Узбекистана, а также проведут анализ возможностей организации сотрудничества в сфере инжиниринга.

Основной партнер "Газпрома" в Узбекистане - Национальная холдинговая корпорация (НХК) "Узбекнефтегаз", которая занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.

В 2002 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в соответствии с которым предусматривается участие "Газпрома" в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). С 2004 года "Газпром" на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты. В 2009 году на Шахпахтинском блоке открыто газоконденсатное месторождение Джел.

В 2006 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона республики. Оператором проекта является компания Gazprom International.

