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Суд разрешил провести обыски и выемку документов в Укроборонпроме
17:05 05.04.2017 |
Печерский райсуд Киева разрешил военной прокуратуре Луганского гарнизона изъять документы концерна Укроборонпром о сотрудничестве с ООО Оптимумспецдеталь, ООО Интер Сталь ЛТД и ООО Фирма Ренал, которые подозревают в фиктивной деятельности. Об этом сообщают Наші Гроші.
Издание указывает, что такое решение суд принял 29 марта после рассмотрения ходатайства следователя.
Следствие установило, что в 2014-2015 гг. ГП Киевский бронетанковый завод получил шесть заказов от Министерства обороны на ремонт и обслуживание машин спецназначения. В дальнейшем в налоговой отчетности завод показал, что в августе-ноябре 2015 г. якобы приобрел ведущие мосты к спецтехнике у Фирмы Ренал на сумму 5,28 млн грн. В свою очередь, фирма в это время якобы сделала закупку мостов и комплектующих к ним у Оптимумспецдеталь и Интер Сталь ЛТД на сумму почти 13 млн грн. Далее Оптимумспецдеталь якобы провело закупку военного оборудования у ООО Промомаркетгруп, ООО Наполи групп и ООО Мидленд инвест.
Прокуратура проанализировала налоговые накладные по всей цепи операций и не установила фактов предоставления логистических услуг по поставке товаров. Кроме того, на допросе директор и основатель Промомаркетгруп заявила, что зарегистрировала фирму за денежное вознаграждение и предпринимательством не занималась. А бывший директор Оптимумспецдеталь рассказал, что у предприятия отсутствовали складские помещения, автотранспорт и трудовые ресурсы, целью регистрации фирмы было завладение государственными деньгами, которые были выделены на оборонный сектор.
Обыски по месту регистрации Оптимумспецдеталь, Интер Сталь ЛТД и Фирма Ренал ни одну из фирм не обнаружили.
Следствие установило, что с этими тремя предприятиями в последние годы вели хозяйственную деятельность и другие государственные предприятия, входящие в концерн Укроборонпром. В суде следователь ходатайствовал о доступе к документам концерна о взаимоотношениях с упомянутыми тремя предприятиями, документами о работе департамента безопасности концерна и положением о квалификационном отборе поставщиков. Суд это ходатайство удовлетворил.
Отметим, что в Едином государственном реестре судебных решений есть ссылка на решение Печерского райсуда от 29 марта 2017 г., в котором упоминается Укроборонпром, однако текст решения недоступен.
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