Брокер SuperForex - динамично развивающаяся Форекс-компания, которая своей первоочередной целью ставит удовлетворение потребностей трейдеров в качественной торговле. Для этого брокер непрерывно совершенствует свои сервисы и предлагает новые программы.

Анализ рынка - важный аспект деятельности каждого трейдера. Брокер SuperForex, зная это, предложил своим клиентам уникальную программу - Pattern Graphix. С ее помощью анализировать графики и прогнозировать направление цены актива будет легко даже малоопытным трейдерам. Pattern Graphix - лучший вариант для тех, кто хочет увеличить прибыльность сделок.

Данная программа брокера SuperForex создана для терминала МетаТрейдер 4, и в ее функции входит анализ графиков и предоставление рекомендаций по торговым сделкам. Используя Pattern Graphix, трейдерам не нужно изучать множество аспектов теханализа, так как главная задача программы - качественный прогноз динамики цены. Воспользоваться предложением брокера SuperForex могут все его клиенты совершенно бесплатно.

По материалам: IAFT News