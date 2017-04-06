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Брокер SuperForex предлагает анализировать рынок с помощью уникальной программы
15:56 05.04.2017 |
Брокер SuperForex - динамично развивающаяся Форекс-компания, которая своей первоочередной целью ставит удовлетворение потребностей трейдеров в качественной торговле. Для этого брокер непрерывно совершенствует свои сервисы и предлагает новые программы.
Анализ рынка - важный аспект деятельности каждого трейдера. Брокер SuperForex, зная это, предложил своим клиентам уникальную программу - Pattern Graphix. С ее помощью анализировать графики и прогнозировать направление цены актива будет легко даже малоопытным трейдерам. Pattern Graphix - лучший вариант для тех, кто хочет увеличить прибыльность сделок.
Данная программа брокера SuperForex создана для терминала МетаТрейдер 4, и в ее функции входит анализ графиков и предоставление рекомендаций по торговым сделкам. Используя Pattern Graphix, трейдерам не нужно изучать множество аспектов теханализа, так как главная задача программы - качественный прогноз динамики цены. Воспользоваться предложением брокера SuperForex могут все его клиенты совершенно бесплатно.
По материалам: IAFT News
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