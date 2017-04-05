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"Укрзализныця" заявляет о формировании цены на туалетные комплексы в соответствии с рыночными предложениями производителей
15:01 05.04.2017 |
Публичное акционерное общество "Укрзализныця" заявляет о формировании ожидаемой цены на туалетные комплексы в соответствии с рыночными предложениями производителей.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українські Новини.
"Укрзализныця" не устанавливает цену на вакуумные туалетные комплексы закрытого типа - ее формируют производители этого оборудования. В объявлении о проведении открытых торгов в системе Prozorro ожидаемая стоимость указана именно на основании мониторинга ценовых предложений производителей. К тому же процедура закупки предусматривает проведение аукциона, в ходе которого возможно снижение цены", - отметили в "Укрзализныце".
По данным ПАО, актуальные рыночные цены у производителей составляют: ООО "МДС" - 1 068,5 тыс. гривен с НДС, ООО "НПП "Рост" - 1 207 тыс. гривен с НДС, компания "Быдгощ" - 1 290 тыс. гривен с НДС, аналоги иностранного производства - в среднем 1,3 млн гривен.
Поскольку замена на современные туалетные системы "Укрзализныця" планируется в ходе комплексно-восстановительного ремонта в 250 плацкартных вагонах на украинских заводах, то требованием к оборудованию стал сертификат качества и опыт использования системы на железных дорогах Украины не менее 3 лет, а также наличие у производителя подтвержденной производственной документации.
"Указание в тендере цены, не ниже рыночной, способствует здоровой конкуренции, поскольку не ограничивает потенциальный круг участников, а также предотвращает то, что участники просто не выйдут на торги, как это уже было в 2016 году. Электронная система закупок функционирует таким образом, что участник, цена которого выше ожидаемой цены закупки, не имеет возможности представить свое предложение", - отметили в "Укрзализныце".
В ПАО подчеркнули, что в 2016 году были неоднократные попытки закупить аналогичные туалетные комплексы для использования при ремонтах купейных вагонов, однако торги на их закупку не состоялось именно по причине отсутствия участников.
Одной из основных причин производители назвали слишком низкую стоимость предмета закупки (на уровне 910 тыс. гривен с НДС).
Как сообщали Українські Новини, ранее Филиал "Центр обеспечения производства" публичного акционерного общества "Укрзализныця" объявила тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов (250 комплектов туалетов) на ожидаемую сумму 269,85 млн гривен.
В течение 5 лет "Укрзализныця" намерена закупить и модернизировать 96 тыс. единиц подвижного состава, для чего требуется финансирование в размере 108 млрд гривен.
2016 год публичное акционерное общество "Укрзализныця" закончило с прибылью 303 млн гривен (2015 год общество закончило с убытком 16,8 млрд гривен).
Публичное акционерное общество "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года.
В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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