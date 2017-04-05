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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин решил привлечь японских советников для анализа кредитных портфелей госбанков
12:38 05.04.2017 |
Кабинет Министров принял решение о привлечении японских советников для анализа кредитных портфелей государственных банков.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передают Українські Новини.
Министерство финансов предложило Кабмину заключить меморандум о сотрудничестве между Ощадбанком, Укрэксимбанком, Укргазбанком и японской стороной.
"Мы привлекаем японских советников без расходов государственных средств, чтобы они проанализировали портфели госбанков относительно неработающих кредитов. Это очень большая проблема и японское правительство нам помогает", - сообщил министр финансов Александр Данилюк обсуждая этот вопрос.
Как сообщали Українські Новини, по оценкам Независимой ассоциации банков уровень проблемных кредитов составляет 276 млрд гривен в банковской системе (около 26%).
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