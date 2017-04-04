Государственный Ощадбанк осуществил окончательное погашение кредитов, полученных от Национального банка Украины (НБУ) на условиях рефинансирования: 4 апреля банк погасил оставшуюся часть кредитов на сумму 2 млрд грн.

Согласно пресс-релизу Ощадбанка, с ноября 2008 года по июнь 2014 года он привлек кредиты рефинансирования от НБУ на общую сумму 19,9 млрд грн. Кредитные средства были направлены на финансирование, в том числе, государственных программ, которые сопровождал Ощадбанк.

"В соответствии с графиком были погашены кредиты рефинансирования на сумму 2,5 млрд грн. Остаток задолженности – 17,4 млрд. грн. – возвращен досрочно, а именно 3,5 млрд грн – в 2015 году, 11,4 млрд грн – в 2016 году, 2,5 млрд грн – в 2017 году", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного, которые приводятся в сообщении, досрочное погашение кредитов рефинансирования стало возможным благодаря эффективной работе Ощадбанка на рынке привлечения средств юридических и физических лиц, что позволило заменить средства НБУ собственной ресурсной базой.

"Сегодня завершается девятилетняя история. За три года мы смогли в полном объеме вернуть значительную сумму рефинансирования, которая была получена в 2008 году… Замещение кредитных ресурсов собственными будет способствовать улучшению показателей деятельности банка, в том числе показателей прибыльности" - сказал он.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (210,099 млрд грн) среди 93 действовавших в стране банков.