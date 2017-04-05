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Брокер ХМ выступил спонсором выставки FxCuffs
17:31 04.04.2017 |
Брокер ХМ регулярно выступает участником разного рода мероприятий финансовой индустрии. Так, компания выступила в качестве Золотого спонсора выставки FxCuffs, которая прошла 24.03.17 в одном из крупнейших городов Польши - Кракове.
Это престижное мероприятие было посвящено финансовым услугам и торговле на Forex. Участниками FxCuffs стали крупные компании банковской и финансовой отраслей, в числе которых был и брокер ХМ. Отметим, что данная выставка признана самой масштабной и популярной на территории Восточной и Центральной Европы.
Выставка FxCuffs проходила в течение двух дней и в ее рамках польские и зарубежные специалисты провели презентации, встречи и лекции на тему перспектив финрынка и обсудили актуальные вопросы.
Брокер ХМ выступил спонсором этого мероприятия, так как его деятельность непосредственно связана с миром финансов и его в качестве партнера выбрали уже свыше 1 миллиона участников рынка Форекс. Просмотреть фотоотчет компании с этого мероприятия можно на сайте ХМ.
По материалам: IAFT News
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