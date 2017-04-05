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Брокер AMarkets предлагает пополнить счет за несколько секунд
17:07 04.04.2017 |
Брокер AMarkets непрерывно работает над совершенствованием условий партнерства для трейдеров. Специалисты компании используют современные технологические решения для повышения удобства и скорости работы с сайтом www.amarkets.org.
Так, брокер AMarkets объявил о новой возможности - запоминании реквизитов банковской карты, посредством которой пополнить торговый счет теперь станет секундным делом. Таким образом, трейдерам не придется указывать данные при каждом выводе финсредств, достаточно при первой транзакции с картой запомнить реквизиты.
Отметим, что данная опция полностью безопасна, так как защиту платежей обеспечивает сервис RBKmoney, действующий по международному стандарту безопасности PCI DSS. Распространяется он на карты Виза, MasterCard, Американ Экспресс.
Подключить новую функцию от брокера AMarkets можно в любое время. Для этого нужно пополнить депозит с помощью платежной карты, введя реквизиты этой карты. После этого на странице платежа трейдеру достаточно поставить отметку в графе «Запомнить карту». Далее, совершая платежи, клиентам AMarkets уже не придется заполнять реквизиты карты.
По материалам: IAFT News
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