Как сообщается в официальном пресс-релизе DCH, уже подписаны документы по покупке 25%-го пакета акций, завершаются формальные процедуры по закрытию сделки. Дальнейшая стратегия DCH по отношению к данному активу направлена на увеличение доли до 100%.

Ярославский заявил, что купил компанию с целью инвестирования в украинскую экономику.

На вопрос "Почему "ИНГО?" Ярославский ответил:

"В январе удалось запустить Харьковский тракторный завод, производственный процесс наладили, тракторы начали сходить с конвейера - стало скучно, вот и купили "ИНГО". Так актив за активом - будем двигаться дальше".

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынков финансовых услуг Украины, 21 марта 2017 года согласовала компании "Ловингтон Холдингз Лимитед" (Кипр) приобретение 24,99% акций АСК "ИНГО Украина".

Регулятор отмечал, что сделка осуществлена путем прямого приобретения пакета акций.

Ранее международная страховая группа "ИНГО" (РФ) продала все свои страховые активы в Украине.

Как позже на сайте компании сообщил ее глава правления Игорь Гордиенко, покупателями компаний группы "ИНГО" в Украине стали 14 европейских компаний.

В конце 2016 года рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне "uaАА" (наивысшая надежность) с прогнозом "стабильный".