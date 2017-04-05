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Топливно-энергетический комплекс
Группа DCH Александра Ярославского приобретает страховую компанию "ИНГО Украина"
16:52 04.04.2017 |
Как сообщается в официальном пресс-релизе DCH, уже подписаны документы по покупке 25%-го пакета акций, завершаются формальные процедуры по закрытию сделки. Дальнейшая стратегия DCH по отношению к данному активу направлена на увеличение доли до 100%.
Ярославский заявил, что купил компанию с целью инвестирования в украинскую экономику.
На вопрос "Почему "ИНГО?" Ярославский ответил:
"В январе удалось запустить Харьковский тракторный завод, производственный процесс наладили, тракторы начали сходить с конвейера - стало скучно, вот и купили "ИНГО". Так актив за активом - будем двигаться дальше".
Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынков финансовых услуг Украины, 21 марта 2017 года согласовала компании "Ловингтон Холдингз Лимитед" (Кипр) приобретение 24,99% акций АСК "ИНГО Украина".
Регулятор отмечал, что сделка осуществлена путем прямого приобретения пакета акций.
Ранее международная страховая группа "ИНГО" (РФ) продала все свои страховые активы в Украине.
Как позже на сайте компании сообщил ее глава правления Игорь Гордиенко, покупателями компаний группы "ИНГО" в Украине стали 14 европейских компаний.
В конце 2016 года рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне "uaАА" (наивысшая надежность) с прогнозом "стабильный".
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