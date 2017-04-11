ПАО "Львовский хладокомбинат" (Львов) в 2016 году сократило чистую прибыль в 1,8 раза - до 15,37 млн грн в сравнении с 2015 годом.

Согласно объявлению предприятия о проведении годового собрания акционеров 28 апреля, его активы в прошлом году выросли на 14,1% - до 381,95 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ПАО по итогам года возросла на 23,2% - до 124,45 млн грн, нераспределенная прибыль - на 14,4%, до 123,5 млн грн.

Долгосрочные обязательства "Львовского хладокомбината" в 2016 году выросли в 1,5 раза - до 105 млн грн, текущие обязательства сократились на 4,5% - до 113 млн грн.

ПАО "Львовский хладокомбинат" выпускает мороженное, полуфабрикаты, овощные и фруктовые смеси под ТМ "Лимо". В ассортименте предприятия более 150 разновидностей продукции.

По информации предприятия, "Львовский хладокомбинат" входит в тройку лучших украинских производителей мороженого. В 2015 году на предприятии изготовили 15,2 тыс. тонн мороженого.