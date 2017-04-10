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Топливно-энергетический комплекс
"Джей Ти Интернешнл Украина" закончила 2016г с чистым убытком 48,1 млн грн
15:32 10.04.2017 |
ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - фабрика, принадлежащая АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", одной из крупнейших табачных компаний Украины, в 2016 году получило чистый убыток 48,13 млн грн против чистой прибыли 1,062 млрд грн в 2015 году.
Согласно объявлению о проведении годового собрания акционеров 25 апреля, нераспределенная прибыль фабрики на конец прошлого года составляла около 3,52 млрд грн.
Текущие обязательства "Джей Ти Интернешнл Украина" за год выросли в три раза - до 1,66 млрд грн. Как и в 2015 году, долгосрочные обязательства отсутствовали.
Суммарная дебиторская задолженность увеличилась в 1,6 раза и составила 2,98 млрд грн.
"Джей Ти Интернешнл Компани Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI).
В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.).
Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.
Продукция реализуется в Украине, а также экспортируется более чем в 20 стран.
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