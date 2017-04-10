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Харьковский "Завод Фрунзе" в 2016г увеличил чистую прибыль на 16%
14:39 10.04.2017 |
"Завод Фрунзе" (Харьков), ведущий в Украине производитель систем ограждения, по предварительным данным, в 2016 году получил чистую прибыль в размере 53,48 млн грн, что на 15,8% больше аналогичного показателя 2015 года.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 28 апреля, его нераспределенная прибыль к началу 2017 года составляла 346,87 млн грн (годом ранее - 294,89 млн грн).
Как сообщалось, в 2015 году завод увеличил чистую прибыль на 71,4% - до 46,2 млн грн.
Согласно публикации, за 2016 год предприятие нарастило текущие обязательства на 64% - до 83,33 млн грн, долгосрочные - на 6%, до 13,83 млн грн.
Активы ПАО "Завод Фрунзе" выросли на 23% - до 456,8 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность - на 32%, до 88,5 млн грн.
Собственный капитал компании к 1 января 2017 года составила 359,65 млн грн, в том числе уставный - 2,66 млн грн.
Численность персонала за год сократилась на 18 чел. - до 374 работников.
В повестку дня собрания акционеров внесены, в частности, вопросы о смене типа общества с публичного на частное АО, распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов.
"Завод Фрунзе", основанный в 1885 году, выпускает сита для сельхозмашин, настилочные решетки, сетки и системы ограждения для стройиндустрии, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки), складские стеллажи и защитные системы картеров двигателей для автомобилей.
В ассортименте предприятия - более 1,75 тыс. видов перфорированных металлических листов и пробивных решет.
Имеет разветвленную сеть представительств и филиалов в Украине и РФ, а также в Казахстане и на Ближнем Востоке (ОАЭ).
По итогам 2015 года завод получил чистый доход от реализации в размере 453,3 млн грн, что на 13,8% больше аналогичного показателя 2014 года.
Согласно данным госреестра, конечным бенефициаром ПАО является его глава правления Александр Василенко.
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