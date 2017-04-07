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Топливно-энергетический комплекс
"Киевэнерго" в 2016г получило чистую прибыль 2,6 млн грн
19:05 07.04.2017 |
Столичная энергокомпания в 2016 году, по предварительным данным, получила чистую прибыль 2,578 млн грн против 1 млрд 695,021 млн грн чистого убытка в 2015-м.
Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении 24 апреля общего собрания акционеров, совокупные активы предприятия в 2016 году увеличились на 35% по сравнению с 2015 годом - до 16 млрд 4,897 млн грн, тогда как основные средства уменьшились на 1,6% - до 6 млрд 529,493 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность компании возросла в 1,9 раза - до 7 млрд 209,036 млн грн, текущие обязательства - в 1,7 раза, до 9 млрд 821,336 млн грн, долгосрочные обязательства - на 25,8%, до 523,879 млн грн.
Количество сотрудников "Киевэнерго" за 2016 год сократилось с 11,619 тыс. чел до 10,746 тыс. чел.
"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. "ДТЭК" принадлежит 72,4% акций "Киевэнерго". Еще 25%+1 акция компании принадлежит государству.
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