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Топливно-энергетический комплекс
Уманские "Витамины" в 2016г получили 56 млн грн чистого убытка
14:08 12.04.2017 |
Фармацевтическая компания ПАО "Витамины", (Умань Черкасской обл.), принадлежащая болгарской фармкомпании "Софарма" (Sopharma AD, Болгария) по итогам 2016 года получила 56,098 млн грн чистого убытка против 1,917 млн грн чистой прибыли в 2015 году.
Согласно сообщению компании о проведении очередного общего собрания акционеров, назначенного на 26 апреля, ее активы за отчетный период сократились на 31,83% - до 261,315 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность сократилась в 9,6 раза - до 16,782 млн грн, собственный капитал - более чем в три раза, до 12,865 млн грн.
Долгосрочные обязательства предприятия уменьшились на 13,8% - до 136,299 млн грн, текущие - на 24,18%, до 137,881 млн грн.
Как сообщалось, "Витамины" по итогам 2015 года получили 1,917 млн грн чистой прибыли против чистого убытка в 2014 году в размере 105 млн грн. В 2013 году компания зафиксировала прибыль в размере 1,759 млн грн.
В Украине Sopharma AD с января 2008 года контролирует ПАО "Витамины", а в августе 2012 году создала для оптимизации торгового бизнеса "дочку" ООО "Софарма Украина" (Киев).
Согласно информации, размещенной в системе раскрытия данных по состоянию на конец 2015 года Sopharma AD принадлежало 99,55% акций ПАО "Витамины".
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