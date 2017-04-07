ЧАО "Енакиевский коксохимпром" (ЕКХП, Донецкая обл.), входящее в группу "Метинвест", по итогам работы в 2016 году нарастило чистую прибыль на 16,3% по сравнению с 2015 годом - до 189,224 млн грн.

Согласно информации предприятия к повестке дня назначенного на 28 апреля собрания акционеров, его нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 403,501 млн грн.

При этом суммарная дебиторская задолженность предприятия возросла в 2,5 раза - до 3 млрд 872,650 млн грн, текущие обязательства - на 46,3%, до 2 млрд 163,738 млн грн. Долгосрочные обязательства отсутствуют.

Стоимость активов ЕКХП в 2016 году возросла на 48,2% - до 2 млрд 687,658 млн грн, в том числе основные средства сократились на 13,7%, до 79,095 млн грн.

Численность работников предприятия в 2016 году сократилась на 0,1% - до 1,130 тыс. чел.

По данным на конец 2015 года, в собственности компании Metinvest B.V. (Нидерланды) находится 50% предприятия, ООО "Финансовая компания "Лидер", ООО "Ставр" (обе - Енакиево Донецкой обл.) и ООО "Торговая компания "Интал" (Одесса) - по 16,6667%.

Уставный капитал предприятия - 77,803 млн грн.