ЧАО "Люкс" (Донецк, перерегистрировано в Киевской обл.) в 2016 году сократило чистый убыток на 47,2% по сравнению с 2015 годом - до 362,345 млн грн.

Согласно информации об общем собрании акционеров компании 30 апреля, непогашенный убыток к концу прошлого года составил 2 млрд 261,951 млн грн.

За год текущие обязательства предприятия возросли на 42,8% - до 394,277 млн грн, долгосрочные - на 13,3%, до 1 млрд 743,828 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании возросла на 1,6% - до 183,688 млн грн.

Стоимость активов снизилась на 5,5%, - до 732,834 млн грн, основных средств - на 7,6%, до 437,580 млн грн.

Численность работников предприятия в 2016 году сократилась на 9,7% - до 364 чел.

Как сообщалось, компания в 2015 году нарастила чистый убыток на 10,5% по сравнению с 2014 годом - до 685,832 млн грн, чистый доход сократился на 40,3% - до 32,526 млн грн.

Самопровозглашенная "ДНР" ввела "временную администрацию" в 43 украинские компании. При этом предприятия объединены в группы, в том числе по двум группам разбиты ООО "Отель "Донбасс-Палас" с ООО "Проект - 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk) и ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" СТБ "Кирша" и ЧАО "Люкс".

ЧАО "Люкс" первоначально было зарегистрировано в 2004 году в Донецке, в настоящее время юридически компания зарегистрирована в Киевской обл., Обуховский район, с. Плюты. Среди направлений деятельности - сдача в аренду офисных машин, оборудования и помещений, автомобилей, предоставление других индивидуальных услуг, а также деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования и др.

Гендиректор ЧАО - Юлия Перерва.

По данным НДУ на четвертый квартал 2016 года, в собственности СКМ находится 94,2209% акций ЧАО "Люкс".

В соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициаром ЧАО "Люкс" является Ринат Ахметов.

Уставный капитал ЧАО "Люкс" - 740,041 млн грн.

Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группой Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

В СКМ входят компании "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.

