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Топливно-энергетический комплекс
ВостГОК в 2016г получил почти 500 млн грн чистой прибыли
07:23 06.04.2017 |
Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК, Желтые Воды Днепропетровской обл.) в 2016 году увеличил чистую прибыль в 37,2 раза (на 480,617 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 493,891 млн грн.
Согласно размещенной на сайте министерства энергетики и угольной промышленности отчетности предприятия, его чистый доход в 2016 году снизился на 5,8% (на 164,107 млн грн) - до 2 млрд 680,433 млн грн, тогда как валовая прибыль возросла вдвое (на 371,013 млн грн) - до 728,611 млн грн.
По состоянию на 31 декабря 2016 года балансовая стоимость запасов предприятия составляла 883,4 млн грн, в т.ч. готовой продукции - на 458,025 млн грн, сырья и материалов - 189,137 млн грн, незавершенного производства - 156,312 млн грн.
Как сообщалось, ВостГОК в 2015 году получил чистую прибыль 13,273 млн грн против 233,599 млн грн чистого убытка в 2014 году. Выручка ВостГОКа по итогам 2015 года возросла в 2,1 раза (на 1 млрд 495,932 млн грн) - до 2 млрд 844,54 млн грн.
ВостГОК в 2015 году увеличил производство концентрата природного урана на 5,8% (на 54 тонн) по сравнению с 2014 годом - до 980 тонн, в 2016 году - на 2,6%, до 1 тыс. 5,1 тонн.
Минэнергоугля ожидает в 2017 году увеличения ВостГОКом производства уранового концентрата на 21,5% (на 215,9 тонн) по сравнению с 2016 годом - до 1,221 тыс. тонн. Прогноз на 2018 год составляет 1,501 тыс. тонн (+22,9% к 2017-му), на 2019 год - 2,48 тыс. тонн (+65,2% к 2018-му), на 2020 год - 2,48 тыс. тонн.
В то же время в ноябре 2016 года, генеральный директор ВостГОКа Александр Сорокин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" прогнозировал, что предприятие в 2016-2017 гг. ожидает сохранения объемов производства концентрата природного урана на уровне 2015 года - около 1 тыс. тонн.
По его словам, увеличение объемов производства возможно только в случае вложения инвестиций в Новоконстантиновскую (НК) шахту, но даже в случае наличия необходимых средств в 2017 году динамика роста произойдет не ранее 2018-2019 гг.
А.Сорокин напомнил, что Ингульская и Смолинская шахты уже не могут дать прирост. В то же время при вложении инвестиций можно увеличить добычу руды на НК, из которой можно получать до 1,5-2,5 тыс. тонн концентрата урана в год.
При этом он отметил отсутствие возможности вкладывать полученную прибыль в развитие при существующей налоговой и дивидендной политике в стране.
ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.
Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.
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