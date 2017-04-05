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"Кредмаш" за 2016г выплатит 30 грн дивидендов на акцию номиналом 25 грн
14:01 05.04.2017 |
ПАО "Кременчугский завод дорожных машин" ("Кредмаш", Полтавская обл.) выплатит дивиденды по итогам 2016 года из расчета 30 грн на одну простую акцию номиналом 25 грн.
Согласно сообщению компании в прессе, соответствующее решение приняло общее собрание акционеров ПАО "Кредмаш" 31 марта. По итогам 2015 года ПАО выплачивало дивиденды в размере 22 грн на одну акцию.
Дивиденды будут выплачиваться с 17 мая по 1 октября текущего года.
Как сообщалось, по предварительным данным, "Кредмаш" в 2016 году увеличил чистую прибыль на 77,3% к 2015 году, до 51,43 млн грн.
Уставный капитал общества - 8,543 млн грн.
По данным компании, главе набсовета - президенту ПАО "Кредмаш" Николаю Данилейко принадлежит 15,97% акций ПАО "Кредмаш", председателю правления Александру Тверезому - 10,209%, ЧАО "НТЦ "Информационные системы" (Кременчуг) - почти 12,6% акций.
"Кредмаш" специализируется на разработке и изготовлении асфальтосмесительных установок, запасных частей к строительной и дорожной технике, автоцистерн, автобитумовозов, чугунного и стального литья, товаров народного потребления.
По итогам 2016 года завод реализовал 32 асфальто- и грунтосмесительных установки (в 2015 году выпущено 29 ед. и продано 31 ед. - ИФ), а объем производства увеличил на 17%, до 498,4 млн грн.
На предприятии работает около 2 тыс. человек.
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