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Топливно-энергетический комплекс
"Электросталь" в I кв. нарастила производство литой заготовки более чем вдвое из-за простоя в течение 2 мес. в 2016г
15:54 04.04.2017 |
Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-феврале 2017 года нарастило производство непрерывнолитой заготовки в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 94,829 тыс. тонн.
Согласно официальной информации предприятия, за отчетный период на экспорт было поставлено 91,458 тыс. тонн продукции, остальное - на внутренний рынок.
Как сообщалось, "Электросталь" в 2016г увеличила производство непрерывнолитой заготовки на 8,9% по сравнению с 2015 годом - до 326,187 тыс. тонн с 299,505 тыс. тонн.
Основную часть продукции предприятие реализует на внешних рынках. В целом за 2016 год на экспорт поставлено 313,102 тыс. тонн заготовки (в 2015 году - 281,886 тыс. тонн), реализовано на внутреннем рынке - 12,250 тыс. тонн (19,363 тыс. тонн).
Ранее представитель предприятия сообщал, что в январе и почти весь февраль 2016 года завод простаивал и возобновил работу только в конце второго месяца.
Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь".
ДМПЗ специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.
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