Финансовые новости
- |
- 04.04.17
- |
- 05:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Новые вебинары RoboForex на этой неделе
16:51 03.04.2017 |
Повышение уровня знаний трейдеров - основополагающая задача, поскольку от этого зависит прибыльность торговли на Форекс. Новые вебинары брокера RoboForex, которые ждут участников финрынка на этой неделе, направлены на совершенствование знаний и навыков, которые позволят повысить доходность торговой стратегии.
В предстоящие пять дней специалисты РобоФорекс в рамках вебинаров расскажут о системах «Торговый хаос», «MACD + Зиг-Заг + Fibo», «Экстра», «Прайс Экшн». Помимо этого, трейдеры узнают о том, как торговать на фондовых площадках, об индикаторах CCI, RSI и о кроссах по японской иене.
Принять участие в RoboForex вебинарах можно, зарегистрировавшись в них на сайте компании. В специальном разделе можно также подробно просмотреть темы и график проведения online-семинаров.
Также РобоФорекс напоминает о том, что его клиенты могут защитить свой депозит во время непредвиденных разворотов рынка при помощи программы «Tradable Protection». Трейдеры в рамках данного предложения могут получить дополнительное обеспечение (до 6 тыс. долларов) и использовать его в процессе осуществления торговых операций.
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ирина Луценко стала представителем президента в Раде, сообщили в АП
|Гонтарева остается работать в Нацбанке - Герасимов
|Фракция БПП избрала своим главой Артура Герасимова - пресс-служба
|За март госбюджет перевыполнен по доходам на 13% с профицитом 7,4 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новые вебинары RoboForex на этой неделе
|НАБУ взялось за поставщиков угля на "Центрэнерго"
|Альфа-банк (Украина) ожидает слияние с Укрсоцбанком в течение 1,5-2 лет
|"Авиалинии Антонова" в 2016г увеличили объем перевозки грузов на 23%
|Укрзалізниця стала полноправным членом Международной ассоциации Транскаспийский международный транспортный маршрут
Коллеги из казахской, азербайджанской и грузинской железных дорог высоко оценили наши шаги и потенциал УЗ. Поэтому приняли нас в ряды объединения и выразили заинтересованность в дальнейшем взаимном интеграции возможностей железных дорог, - Войцех Балчун.
|Борщаговский химфармзавод в 2016г увеличил чистую прибыль в 2 раза
Это интересно
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом
|Samsung нацелилась на кинотеатры, представив 4K-дисплей с диагональю более 10 метров
|Tesla расширила возможности системы автопилотирования новых электрокаров
|Дешёвые китайские смартфоны рискуют остаться в прошлом
|Маск подтвердил, что у серийной Tesla Model 3 не будет приборной панели
|Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+