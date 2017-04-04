Повышение уровня знаний трейдеров - основополагающая задача, поскольку от этого зависит прибыльность торговли на Форекс. Новые вебинары брокера RoboForex, которые ждут участников финрынка на этой неделе, направлены на совершенствование знаний и навыков, которые позволят повысить доходность торговой стратегии.

В предстоящие пять дней специалисты РобоФорекс в рамках вебинаров расскажут о системах «Торговый хаос», «MACD + Зиг-Заг + Fibo», «Экстра», «Прайс Экшн». Помимо этого, трейдеры узнают о том, как торговать на фондовых площадках, об индикаторах CCI, RSI и о кроссах по японской иене.

Принять участие в RoboForex вебинарах можно, зарегистрировавшись в них на сайте компании. В специальном разделе можно также подробно просмотреть темы и график проведения online-семинаров.

Также РобоФорекс напоминает о том, что его клиенты могут защитить свой депозит во время непредвиденных разворотов рынка при помощи программы «Tradable Protection». Трейдеры в рамках данного предложения могут получить дополнительное обеспечение (до 6 тыс. долларов) и использовать его в процессе осуществления торговых операций.

По материалам: IAFT News