Финансовые новости
- |
- 04.04.17
- |
- 05:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Укрзалізниця стала полноправным членом Международной ассоциации Транскаспийский международный транспортный маршрут
11:53 03.04.2017 |
Об этом в Facebook написал председатель правления компании Войцех Балчун.
По его словам, соответствующее решение было принято 1 апреля в Баку на заседании общего собрания и правления ассоциации.
"Коллеги из казахской, азербайджанской и грузинской железных дорог высоко оценили наши шаги и потенциал УЗ. Поэтому приняли нас в ряды объединения и выразили заинтересованность в дальнейшем взаимном интеграции возможностей железных дорог", - сообщил он
Как сообщил Балчун, став частью этого транспортного коридора, Укрзалізниця получила возможность влиять на стратегию его развития.
Напомним, о присоединении Украины к проекту Транскаспийский международный транспортный маршрут впервые было объявлено в мае 2016 г. Первый контейнерный поезд по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай отправился в тестовый рейс из Украины 15 января 2016 г. Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию и далее - в Европу.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ирина Луценко стала представителем президента в Раде, сообщили в АП
|Гонтарева остается работать в Нацбанке - Герасимов
|Фракция БПП избрала своим главой Артура Герасимова - пресс-служба
|За март госбюджет перевыполнен по доходам на 13% с профицитом 7,4 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новые вебинары RoboForex на этой неделе
|НАБУ взялось за поставщиков угля на "Центрэнерго"
|Альфа-банк (Украина) ожидает слияние с Укрсоцбанком в течение 1,5-2 лет
|"Авиалинии Антонова" в 2016г увеличили объем перевозки грузов на 23%
|Укрзалізниця стала полноправным членом Международной ассоциации Транскаспийский международный транспортный маршрут
Коллеги из казахской, азербайджанской и грузинской железных дорог высоко оценили наши шаги и потенциал УЗ. Поэтому приняли нас в ряды объединения и выразили заинтересованность в дальнейшем взаимном интеграции возможностей железных дорог, - Войцех Балчун.
|Борщаговский химфармзавод в 2016г увеличил чистую прибыль в 2 раза
Это интересно
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом
|Samsung нацелилась на кинотеатры, представив 4K-дисплей с диагональю более 10 метров
|Tesla расширила возможности системы автопилотирования новых электрокаров
|Дешёвые китайские смартфоны рискуют остаться в прошлом
|Маск подтвердил, что у серийной Tesla Model 3 не будет приборной панели
|Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+