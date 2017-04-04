Об этом в Facebook написал председатель правления компании Войцех Балчун.

По его словам, соответствующее решение было принято 1 апреля в Баку на заседании общего собрания и правления ассоциации.

"Коллеги из казахской, азербайджанской и грузинской железных дорог высоко оценили наши шаги и потенциал УЗ. Поэтому приняли нас в ряды объединения и выразили заинтересованность в дальнейшем взаимном интеграции возможностей железных дорог", - сообщил он

Как сообщил Балчун, став частью этого транспортного коридора, Укрзалізниця получила возможность влиять на стратегию его развития.

Напомним, о присоединении Украины к проекту Транскаспийский международный транспортный маршрут впервые было объявлено в мае 2016 г. Первый контейнерный поезд по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай отправился в тестовый рейс из Украины 15 января 2016 г. Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию и далее - в Европу.