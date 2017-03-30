Правление Публичного акционерного общества "Укрзализныця" 29 марта приняло решение о создании филиала "Энергоремтранс", отвечающего за содержание, ремонт и строительство элементов электроснабжения отрасли.

Об этом говорится в сообщении ПАО, передают Українські Новини.

Целями создания филиала "Энергоремтранс" является осуществление деятельности по проведению капитального ремонта, модернизации и строительства устройств тягового электроснабжения, локальных электрических сетей железнодорожного транспорта и посторонних заказчиков и обеспечение эффективного функционирования и развития производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта общего пользования.

А также создание условий для повышения конкурентоспособности отрасли и получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности.

Основными функциями филиала "Энергоремтранс" являются строительство сооружений электроснабжения и телекоммуникаций; реконструкция, техническое переоснащение, капитальный ремонт и содержание контактной сети и других технологических сетей; электромонтажные работы, а также проектирование, строительство, содержание, эксплуатация, реконструкция, ремонт, модернизация, техническое переоснащение и другие виды улучшения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Кроме того, к функциям "Энергоремтранса" относятся строительство сооружений электроснабжения и телекоммуникаций; вспомогательное обслуживание наземного транспорта; ремонт электрооборудования изготовления электрощитов, электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций; производство готовых металлических изделий и металлоконструкций, кроме машин и оборудования; выполнение работ и оказание услуг по инспекционному и приемочному контролю.

Как сообщали Українські Новини, в феврале публичное акционерное общество "Укрзализныця" создало филиал, отвечающий за пассажирские перевозки.

2016 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 303 млн гривен (2015 год компания закончила с убытком 16,8 млрд гривен).

ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.