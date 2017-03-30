Финансовые новости
- |
- 30.03.17
- |
- 22:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Укрзализныця" создала филиал "Энергоремтранс"
18:42 30.03.2017 |
Правление Публичного акционерного общества "Укрзализныця" 29 марта приняло решение о создании филиала "Энергоремтранс", отвечающего за содержание, ремонт и строительство элементов электроснабжения отрасли.
Об этом говорится в сообщении ПАО, передают Українські Новини.
Целями создания филиала "Энергоремтранс" является осуществление деятельности по проведению капитального ремонта, модернизации и строительства устройств тягового электроснабжения, локальных электрических сетей железнодорожного транспорта и посторонних заказчиков и обеспечение эффективного функционирования и развития производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта общего пользования.
А также создание условий для повышения конкурентоспособности отрасли и получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности.
Основными функциями филиала "Энергоремтранс" являются строительство сооружений электроснабжения и телекоммуникаций; реконструкция, техническое переоснащение, капитальный ремонт и содержание контактной сети и других технологических сетей; электромонтажные работы, а также проектирование, строительство, содержание, эксплуатация, реконструкция, ремонт, модернизация, техническое переоснащение и другие виды улучшения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Кроме того, к функциям "Энергоремтранса" относятся строительство сооружений электроснабжения и телекоммуникаций; вспомогательное обслуживание наземного транспорта; ремонт электрооборудования изготовления электрощитов, электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций; производство готовых металлических изделий и металлоконструкций, кроме машин и оборудования; выполнение работ и оказание услуг по инспекционному и приемочному контролю.
Как сообщали Українські Новини, в феврале публичное акционерное общество "Укрзализныця" создало филиал, отвечающий за пассажирские перевозки.
2016 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 303 млн гривен (2015 год компания закончила с убытком 16,8 млрд гривен).
ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.
В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко дал поручение Генштабу ВСУ и Минобороны о прекращении огня в зоне АТО на Донбассе с 1 апреля
ТОП-НОВОСТИ
|В январе-феврале сводный бюджет выполнен с профицитом 17,9 млрд гривен
|Почти осада. К чему приведут бои под Докучаевском
|Станет ли Авдеевка ультиматумом к "Минску-3"
|Дефицит текущего счета платежного баланса в феврале составил $399 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Часовоярский огнеупорный комбинат в 2016г сократил прибыль на 8,8%
|"Укрзализныця" создала филиал "Энергоремтранс"
|Суд решил вернуть авиакомпанию "Днипроавиа" в собственность государства
|Брокер RoboForex меняет условия промо-программ
|Ощадбанк ввел комиссию при оплате услуг ЖКХ
|"Кэпител Билдинг Корпорейшен" группы "МАКО" в 2016г сократил чистый убыток в 3,3 раза
Это интересно
|Skoda раскрыла предвестника купеобразного кроссовера
|10 любимых книг знаменитых предпринимателей
|Учёные из Сингапура развивают идею "цифровых напитков"
|Принятый канадскими властями закон резко ограничил зону полётов БПЛА
|Преступники хотели выкрасть останки Энцо Феррари и потребовать выкуп
|Вредоносное ПО Crusader изменяет номера телефонов в поисковой выдаче
|Халил Рафати: как бывший наркоман стал миллионером