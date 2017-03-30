Брокер RoboForex объявил о внесении важных корректировок в условия промо-программ в соответствии с нормами регулирующей организации CySEC. Нововведения коснутся клиентов RoboForex (CY) Ltd.

Как стало известно, кипрским подразделением брокера RoboForex будут остановлены промо-акции «Приветственный бонус $30» и «Tradable Protection». Помимо этого компания прекращает действие программ «До 10% на счет», «VIP-клиент» и «Рибейт». Также брокер не будет предоставлять доступ к конкурсному проекту ContestFX.

Команда брокера RoboForex сообщила, что будут отменены требования к обороту для работы с продуктами «StrategyQuant» и «VPS-сервер». Для данных проектов будет установлена ежемесячная абонплата. Просмотреть полный список изменений клиенты компании могут на страницах указанных проектов.

Отметим, что все нововведения брокер РобоФорекс планирует осуществить в ближайшую неделю. Все это компания делает для повышения качества оказываемых услуг и их соответствия актуальным нормам законодательства Евросоюза. RoboForex намерен и дальше совершенствовать свои сервисы, предлагая одни из самых выгодных условий для трейдинга.

По материалам: IAFT News