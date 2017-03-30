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Ощадбанк ввел комиссию при оплате услуг ЖКХ
15:44 30.03.2017 |
Государственный Ощадный банк ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.
"Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона. При этом она является самой низкой на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций. В Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составляет 3 гривны", - сообщила пресс-служба Ощадбанка.
Без комиссии можно будет платить в кассе пенсионными платежными картами Ощадбанка.
Остальные клиенты Ощадбанка, а также пенсионеры, которые не являются клиентами банка, должны платить в кассе комиссию.
Банк как и прежде принимает без комиссии платежи только через дистанционные каналы платежей: информационно-платежные терминалы Ощадбанка (как наличными, так и картой банка); через мобильный и интернет-банкинг "Ощад 24/7"; сайты ГИВЦ (главный информационно-вычислительный центр) и ЦКС (Центр коммунального сервиса).
Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2016 Ощадбанк решил ввести комиссию за оплату ЖКХ, после чего Президент Петр Порошенко попросил банк перенести введение комиссии.
В декабре Ощадбанк перенес отмену бесплатного приема в кассах платежей ЖКХ.
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