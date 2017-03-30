Государственный Ощадный банк ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.

"Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона. При этом она является самой низкой на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций. В Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составляет 3 гривны", - сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Без комиссии можно будет платить в кассе пенсионными платежными картами Ощадбанка.

Остальные клиенты Ощадбанка, а также пенсионеры, которые не являются клиентами банка, должны платить в кассе комиссию.

Банк как и прежде принимает без комиссии платежи только через дистанционные каналы платежей: информационно-платежные терминалы Ощадбанка (как наличными, так и картой банка); через мобильный и интернет-банкинг "Ощад 24/7"; сайты ГИВЦ (главный информационно-вычислительный центр) и ЦКС (Центр коммунального сервиса).

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2016 Ощадбанк решил ввести комиссию за оплату ЖКХ, после чего Президент Петр Порошенко попросил банк перенести введение комиссии.

В декабре Ощадбанк перенес отмену бесплатного приема в кассах платежей ЖКХ.