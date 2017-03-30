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Топливно-энергетический комплекс
В "Укроборонпроме" опровергли информацию о срыве контракта на поставки БТР в Таиланд
10:58 30.03.2017 |
Объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины государственный концерн "Укроборонпром" спустя сутки после появления в СМИ информации о срыве контракта с Таиландом на поставку украинских бронетранспортеров подготовил и разместил на своем сайте пресс-релиз о том, что такая информация не соответствует действительности.
При этом пресс-служба госконцерна отметила, что украинские бронетранспортеры БТР-4Е производства "Укроборонпрома" успешно прошли процесс стандартизации и могут быть закуплены армией Таиланда.
"Сейчас идет переговорный процесс относительно закупки БТР-4Е королевской армией Таиланда, соответствующее решение будет принято в течение 2017-2018 годов", - добавили в пресс-службе.
Также "Укроборонпром" отметил, что сегодня в Таиланде завершились масштабные учения с привлечением техники украинского производства, в частности, танков и бронетранспортеров госконцерна, которые показали очень хорошие результаты и были высоко оценены руководством армии Таиланда, присутствовавшем на учениях.
Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что за более чем десятилетнее сотрудничество между странами армия Таиланда закупила и успешно эксплуатирует свыше 200 единиц военной техники украинского производства и за это время Украина не получила ни одной претензии о неисправности техники.
В связи с этим в пресс-службе "Укроборонпрома" подчеркнули необходимость проверки данных, распространение которых может причинить имиджевые потери Украине на международной арене.
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили о том, что Украина потеряла Таиланд как основного покупателя своих бронетранспортеров на мировом рынке, поскольку во время оборонной выставки LIMA-2017 армия Таиланда подписала контракт с китайским внешнеторговым объединением Norinco на приобретение 34 новых китайских бронетранспортеров, которые являются полными аналогами украинских БТРов, ранее поставлявшихся в Таиланд.
После появления в СМИ информации о возможном срыве контракта на поставку БТР УНИАН обратился в пресс-службу "Укроборонпрома". Однако пресс-служба отказалась комментировать эту информацию, требуя прислать письменный запрос, что и было сделано агентством.
Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 миллионов долларов. Поставки танков по данному контракту с Таиландом осуществляются с систематическими нарушениями согласованных между странами графиков.
Руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложности производства танков "Оплот" и привлекло для производства частные предприятия.
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