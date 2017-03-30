Объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины государственный концерн "Укроборонпром" спустя сутки после появления в СМИ информации о срыве контракта с Таиландом на поставку украинских бронетранспортеров подготовил и разместил на своем сайте пресс-релиз о том, что такая информация не соответствует действительности.

При этом пресс-служба госконцерна отметила, что украинские бронетранспортеры БТР-4Е производства "Укроборонпрома" успешно прошли процесс стандартизации и могут быть закуплены армией Таиланда.

"Сейчас идет переговорный процесс относительно закупки БТР-4Е королевской армией Таиланда, соответствующее решение будет принято в течение 2017-2018 годов", - добавили в пресс-службе.

Также "Укроборонпром" отметил, что сегодня в Таиланде завершились масштабные учения с привлечением техники украинского производства, в частности, танков и бронетранспортеров госконцерна, которые показали очень хорошие результаты и были высоко оценены руководством армии Таиланда, присутствовавшем на учениях.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что за более чем десятилетнее сотрудничество между странами армия Таиланда закупила и успешно эксплуатирует свыше 200 единиц военной техники украинского производства и за это время Украина не получила ни одной претензии о неисправности техники.

В связи с этим в пресс-службе "Укроборонпрома" подчеркнули необходимость проверки данных, распространение которых может причинить имиджевые потери Украине на международной арене.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили о том, что Украина потеряла Таиланд как основного покупателя своих бронетранспортеров на мировом рынке, поскольку во время оборонной выставки LIMA-2017 армия Таиланда подписала контракт с китайским внешнеторговым объединением Norinco на приобретение 34 новых китайских бронетранспортеров, которые являются полными аналогами украинских БТРов, ранее поставлявшихся в Таиланд.

После появления в СМИ информации о возможном срыве контракта на поставку БТР УНИАН обратился в пресс-службу "Укроборонпрома". Однако пресс-служба отказалась комментировать эту информацию, требуя прислать письменный запрос, что и было сделано агентством.

Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 миллионов долларов. Поставки танков по данному контракту с Таиландом осуществляются с систематическими нарушениями согласованных между странами графиков.

Руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложности производства танков "Оплот" и привлекло для производства частные предприятия.