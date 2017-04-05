ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО), по предварительным данным, завершило 2016 год с чистым убытком в размере 1,143 млрд грн, что на 35% ниже аналогичного показателя 2015 года.

Согласно объявлению о повестке дня общего собрания акционеров ПАО 24 апреля, его непокрытый убыток к началу 2017 года составил 4,164 млрд грн., что на 36,7% больше, чем годом ранее (3,064 млрд грн).

Как сообщалось, в 2015 году чистый убыток Сумского НПО вырос на 25,7% к 2014 году, до 1,76 млн грн.

За минувший год объединение нарастило текущие обязательства на 20,8% - до 9 млрд 176 млн грн, долгосрочные сократились на 13,3% - до 195,03 млн грн.

Собственный капитал компании составляет "минус" 3 млрд 129,5 млн грн (годом ранее - "минус" 2 млрд 032 млн грн), уставный капитал - 710,85 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 5% - до 3 млрд 780 млн грн, активы в целом - на 7,8%, до 6 млрд 242 млн грн.

За прошедший год объединение сократило численность работников на 1206 человек, до 7,726 тыс. работников (за 2015 год были уволены 2,123 тыс. человек, а к началу 2012 года на предприятии работало 12,876 тыс. человек).

В повестку дня собрания внесены вопросы результатов деятельности предприятия за 2012-2016 гг., утверждение направлений работы на 2017 год, распределение прибыли и покрытия убытков по итогам пяти предыдущих лет, перевыборы членов набсовета и ревкомиссии и другие.

Как сообщалось, общее собрание акционеров объединения не удавалось провести четыре года подряд из-за конфликта акционеров.

Однако в начале мая 2016 года Владимир Лукьяненко и Вадим Новинский выиграли в Лондоне арбитраж в споре об опционе на пакет акций в ПАО "Сумское НПО" между компанией В.Лукьяненко и одного из бенефициаров "Смарт Холдинга" Вадима Новинского с одной стороны, и контролирующим объединение бизнесменом Константином Григоришиным с другой.

Затем 25 октября состоялось внеочередное собрание акционеров ПАО на котором в новый состав НС были избраны гендиректор "Смарт Холдинга" Алексей Пертин и экс-генеральный директор и крупный акционер ПАО Владимир Лукьяненко.

По состоянию на 4 квартал 2016 года компания Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО ", еще 13,5124% принадлежало "Просцено трейдинг" (Кипр).

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

Чистый доход СНПО в 2015 году вырос на 57% к 2014 году - до 1,7 млрд грн.