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Топливно-энергетический комплекс
Сумское НПО в 2016г сократило чистый убыток на 35%
13:38 04.04.2017 |
ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО), по предварительным данным, завершило 2016 год с чистым убытком в размере 1,143 млрд грн, что на 35% ниже аналогичного показателя 2015 года.
Согласно объявлению о повестке дня общего собрания акционеров ПАО 24 апреля, его непокрытый убыток к началу 2017 года составил 4,164 млрд грн., что на 36,7% больше, чем годом ранее (3,064 млрд грн).
Как сообщалось, в 2015 году чистый убыток Сумского НПО вырос на 25,7% к 2014 году, до 1,76 млн грн.
За минувший год объединение нарастило текущие обязательства на 20,8% - до 9 млрд 176 млн грн, долгосрочные сократились на 13,3% - до 195,03 млн грн.
Собственный капитал компании составляет "минус" 3 млрд 129,5 млн грн (годом ранее - "минус" 2 млрд 032 млн грн), уставный капитал - 710,85 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 5% - до 3 млрд 780 млн грн, активы в целом - на 7,8%, до 6 млрд 242 млн грн.
За прошедший год объединение сократило численность работников на 1206 человек, до 7,726 тыс. работников (за 2015 год были уволены 2,123 тыс. человек, а к началу 2012 года на предприятии работало 12,876 тыс. человек).
В повестку дня собрания внесены вопросы результатов деятельности предприятия за 2012-2016 гг., утверждение направлений работы на 2017 год, распределение прибыли и покрытия убытков по итогам пяти предыдущих лет, перевыборы членов набсовета и ревкомиссии и другие.
Как сообщалось, общее собрание акционеров объединения не удавалось провести четыре года подряд из-за конфликта акционеров.
Однако в начале мая 2016 года Владимир Лукьяненко и Вадим Новинский выиграли в Лондоне арбитраж в споре об опционе на пакет акций в ПАО "Сумское НПО" между компанией В.Лукьяненко и одного из бенефициаров "Смарт Холдинга" Вадима Новинского с одной стороны, и контролирующим объединение бизнесменом Константином Григоришиным с другой.
Затем 25 октября состоялось внеочередное собрание акционеров ПАО на котором в новый состав НС были избраны гендиректор "Смарт Холдинга" Алексей Пертин и экс-генеральный директор и крупный акционер ПАО Владимир Лукьяненко.
По состоянию на 4 квартал 2016 года компания Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО ", еще 13,5124% принадлежало "Просцено трейдинг" (Кипр).
Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.
Чистый доход СНПО в 2015 году вырос на 57% к 2014 году - до 1,7 млрд грн.
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