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Топливно-энергетический комплекс
"Монделис Украина" в 2016г сократила чистую прибыль на 25,5%
08:53 03.04.2017 |
ЧАО "Монделис Украина" (ранее "Крафт Фудз Украина) в 2016 году сократило чистую прибыль на 25,5% - до 156,36 млн грн по сравнению с 2015 годом.
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 26 апреля, ее активы в прошлом году уменьшились на 6,9% - до 3,272 млрд грн, основные средства выросли на 14,4% - до 1,044 млрд грн.
Суммарная дебиторская задолженность "Монделис Украина" по итогам года сократилась на 19,9% - до 777,7 млн грн, нераспределенная прибыль увеличилась на 3,2% - до 1,819 млрд грн.
Текущие обязательства ЧАО в 2016 году уменьшились на 18% - до 1,355 млрд грн.
ЧАО "Монделис Украина" входит в группу компаний Mondelēz International - одного из крупнейших в мире производителей шоколадной продукции, печенья, конфет, жевательной резинки.
В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика (Сумская обл.) и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс" (Киевская обл.).
"Монделис Украина" реализует продукцию под торговыми марками "Корона", Milka, "Ведмедик "Барни", TUC, "Belvita! Доброе Утро!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.
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