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Дионисий Галикарнасский
Рубежанский картонный комбинат завершил 2016г с прибылью 139,5 млн грн
15:09 31.03.2017 |
ПАО "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (РКТК, Луганская обл.), одно из ведущих предприятий целлюлозно-бумажной отрасли Украины в 2016 году, по предварительным данным, получило консолидированную чистую прибыль в размере 139,45 млн грн, тогда как в 2015 году убыток составил 242,95 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров 28 апреля, нераспределенная прибыль предприятия к началу 2017 года составила 558,32 млн грн (годом ранее - 276,14 млн грн).
Как сообщалось, в 2015 году комбинат сократил консолидированный убыток более чем вдвое.
Согласно публикации, за год комбинат нарастил текущие обязательства на 42,4% - до 998,05 млн грн, долгосрочные сократились в 2,5 раза, до 230,27 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность за год выросла на 23,6% - до 590,72 млн грн. В целом активы по состоянию на 1 января 2017 года составили 2 млрд 350 млн грн, собственный капитал -1 млрд 122 млн грн (в том числе уставный капитал - 16,75 млн грн).
Численность персонала комбината за год сократилась на 86 человек, до 1142 работника.
РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона.
В числе потребителей его продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий. По сообщению на сайте РКТК, для реализации продукции комбинат не имеет представителей в России и других странах.
Как сообщалось, в 2016 году объем товарной продукции двух комбинатов (с учетом принадлежащего РКТК Трипольского упаковочного комбината) в денежном выражении возрос на 14,4% - до 3 млрд 311 млн грн, при этом выпуск гофроящиков вырос на 10%, до 205,79 млн кв. м.
По состоянию на четвертый квартал 2016 года компании DS Smith Ukraine Limited (Великобритания) и Кomelinco Trading Ltd. (Кипр) владеют равными пакетами акций РКТК - по 49,59%.
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