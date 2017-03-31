Трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) по итогам 2016 года увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты и внебюджетные фонды на 36% по сравнению с 2015 годом - до 1,426 млрд грн (в 2015-м - 1,045 млрд грн).

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, в госбюджет уплачено 768 млн грн, или 53,9% платежей, в местные бюджеты Днепра, Никополя, Новомосковска и Днепропетровской области - 427 млн грн (30%). Единый социальный взнос (ЕСВ) составил 308,8 млн грн (16,1%), военный сбор, уплаченный сотрудниками компании, - 18,6 млн грн.

Пресс-служба отмечает, что рост налоговых отчислений произошел, несмотря на снижение объема производства. При этом сумма налогов, уплаченных на одну тонну готовой продукции, выросла до 2492 грн/тонна в 2016 году с 1616 грн/ тонна в 2015-м.

Факторами увеличения налоговых отчислений стали рост налога и арендной платы на землю, а также налога на прибыль в связи с изменениями курсов валют.

Помимо налогов, 164 млн грн подоходного налога уплатили сотрудники компании со своих зарплат. Суммарно от компании и ее сотрудников в местные бюджеты Днепра, Никополя, Новомосковска и Днепропетровской области поступило 591 млн грн.

В пресс-релизе подчеркивается, что на всех предприятиях "Интерпайпа" доход сотрудников официальный.

"Рост наших налоговых отчислений - наглядный пример того, что производство готовой продукции с высокой добавочной стоимостью приносит пользу стране. Политика государства, стимулирующая промышленное производство, получит быстрый эффект в виде налогов и долгосрочный - в виде увеличения рабочих мест. Такой подход выгоден всем - бизнесу, местным общинам, государству и людям", - комментирует ситуацию директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов, которого цитирует пресс-служба.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, третий по величине производитель цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

"Интерпайп" в 2016 году реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции.

В компании работают 11,5 тыс. сотрудников.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод(НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод(НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.