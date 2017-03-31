Производитель лекарственных средств ЧАО "Биолик" (Ладыжин Винницкой обл.) по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль в три раза по сравнению с 2015 годом - до 480 тыс. грн.

Согласно сообщению компании, результаты хозяйственной деятельности предприятия ее акционеры планируют обсудить на годовом общем собрании 27 апреля.

По итогам 2015 года фармкомпания "Биолик" получила чистую прибыль в размере 156 тыс. грн, против 1,249 млн грн чистого убытка в 2014 года.

ПАО "Биолик" специализируется как на выпуске генерических лекарственных средств, так и на выпуске оригинальных комплексных фитопрепаратов.

В продуктовую линейку компании входят такие спиртовые настойки, как железа сахарат (железное вино), экстракт родиолы жидкий, настойка "Бероз", простолад, меркурид, бальзам "Вигор", настойка валерианы, настойка боярышника, настойка пустырника, настойка пиона, настойка календулы и другие.