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Топливно-энергетический комплекс
Часовоярский огнеупорный комбинат в 2016г сократил прибыль на 8,8%
20:03 30.03.2017 |
ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" (Часов Яр Донецкой обл.) по итогам работы в 2016 году снизило чистую прибыль на 8,8% по сравнению с 2015 годом - до 38,098 млн грн.
Согласно объявлению комбината о проведении годового собрания акционеров 28 апреля, его нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 254,408 млн грн.
За год комбинат сократил текущие обязательства на 4,1% - до 21,466 млн грн, долгосрочные - на 13,9%, до 10,687 млн грн. Одновременно возросла на 19,1% дебиторская задолженность - до 48,058 млн грн.
Согласно документу, активы огнеупорного комбината в 2016 году увеличились на 14,7% - до 287,060 млн грн, в том числе основные средства - на 15,2%, до 92,215 млн грн.
Численность работников предприятия за прошлый год снизилась на 2,1% - до 1,290 тыс. человек.
Часовоярский огнеупорный комбинат специализируется на производстве огнеупорных изделий, в частности, алюмосиликатных огнеупоров, молотых огнеупорных материалов.
Максимальные производственные мощности предприятия по выпуску огнеупорных изделий - 314,246 тыс. тонн/год, огнеупорных материалов (глины) - 38 тыс. тонн/год, формировочного песка - 800 тыс. тонн/год.
По данным НДУ на 4-й квартал 2016 года, в собственности ОАО "Запорожсталь" находится 24,99% его акций, двум физлицам принадлежит 24,5732% и 22,8996%.
Ранее сообщалось, что Владиславу Лукьянову принадлежит 24,573% акций предприятия, Владимиру Лукьянову - 22,9%.
Уставный капитал ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" составляет 499,325 тыс. грн, номинал акции - 0,01 грн.
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