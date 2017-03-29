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Брокер FreshForex представил платформу МТ4 для Linux
16:10 29.03.2017 |
Брокер FreshForex представил платформу МетаТрейдер 4 для Linux. Теперь любители этой операционной системы могут вести эффективную торговлю на Forex с использованием широкого функционала и в условиях повышенной безопасности МТ4. С помощью этого терминала трейдеры смогут просматривать графики, новостную информацию, анализировать ситуацию на рынке, создавать стратегии.
Специалисты брокера FreshForex среди преимуществ работы с МетаТрейдер 4 на Linux называют возможность торговать инструментами Форекс, фьючерсами и контрактами на разницу, а также рыночное исполнение ордеров и широкий выбор техиндикаторов. Помимо этого, МТ4 - полная конфиденциальность всех сделок трейдеров.
Клиенты брокера FreshForex могут более подробно ознакомиться с преимуществами работы на МТ4 для Linux в специальном разделе «Торговый терминал», где также представлена инструкция по установке платформы. Скачать МетаТрейдер 4 для Linux можно тоже прямо на сайте компании.
Также напомним, что клиенты FreshForex могут использовать для торговли VPS-сервер, который позволит сделать трейдинг с автоматическими системами торговли легче и эффективнее. С VPS-сервером вести сделки можно круглосуточно из любой точки планеты.
По материалам: IAFT News
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