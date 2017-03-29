



Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит опрос потребителей относительно сроков, в которые ООО "Нова пошта Интернешенл" осуществляет доставку товаров из-за рубежа.

Согласно сообщению АМКУ, ведомство по заявлению физического лица возбудило дело о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации, которая вводит клиента в заблуждение. В частности, речь идет о сроках доставки указанной компанией заказов в Украину/отделения "Новой пошты" в Украине или к заказчикам услуг в Украине с момента прибытия заказа на склад NP Shopping в США, в то время как действительный срок доставки заказов мог превышать этот срок.

"Учитывая изложенное, просим высказать свои замечания и соображения для более объективного расследования дела. Информация обязательно должна быть обоснованной", - отмечает АМКУ.

Как сообщалось, группа "Нова пошта" в ноябре 2015 года запустила международную доставку в 200 стран мира. В декабре 2016 года стало известно о запуске "Новой поштой" услуги экспресс-доставки из Китая в Украину, внедренной в сотрудничестве с китайским логистическим оператором SF Express.

Позднее появилась волна негативных отзывов о доставке товаров из-за рубежа, в частности из Китая.

Говоря о причинах недовольства, соучредитель "Нова пошта" Владимир Поперешнюк заявил в интервью "Интерфакс-Украина", что по сравнению с доставкой по Украине китайское направление было абсолютно новым и со своей внешней и внутренней спецификой.

"К внешней (специфике - ИФ) я бы отнес таможенные формальности, иные требования к адресации посылок. Есть и внутренняя - модель работы и привычки клиентов. Наша доставка стала для многих неожиданностью, потому что украинцы привыкли получать посылки из Китая через других операторов. Мы поясняли, что доставка "Новой пошты" также бесплатная и что на этапе тестирования услуги мы предоставляем клиенту возможность выбора доставки - по адресу или в отделение. И что не кто-то в Украине, а продавец товара в Китае решает, какому оператору отдать маршрут доставки в Украину", - сказал он.

В.Поперешнюк признавал, что на этапе запуска были учтены не все эти факторы. "Сейчас мы окончательно систематизируем это направление, приспосабливаемся к новой модели работы. Договорились о том, что доставляем до дверей, созваниваемся с клиентом. Если курьерка ему не подходит, тогда он выбирает удобное отделение", - сказал он.

"Нова пошта" - основанная в 2001 году, является лидером на украинском рынке доставки. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине.