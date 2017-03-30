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Агрохолдинг «Авангард» в 2016 году сократил чистый убыток до 56,6 млн долл.
10:32 30.03.2017 |
Крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине агрохолдинг «Авангард» в 2016 году получил 56,6 млн долл. чистого убытка, что почти втрое меньше, чем в 2015 году, сообщается в финансовом отчете компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.
Согласно документу, выручка холдинга в прошлом году сократилась на 17% по сравнению с 2015 годом – до 191,3 млн долл. Валовая прибыль «Авангарда» в 2016 году сократилась на 40% - до 13,2 млн долл. В отчетном периоде операционный убыток холдинга сократился в 5,8 раз и составил 14,9 млн долл.
«Авангард» сократил выручку от экспорта на 29,9%, до 66,7 млн долл. Вместе с тем, доля экспортной выручки в чистом доходе агрохолдинга сократилась до 35% с 41% в 2015 году.
EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) «Авангарда» в 2016 году составил 1,5 млн долл., тогда как в прошлом году значение этого показателя было негативным – 1,4 млн долл.
В компании отметили, что в 2016 году холдинг улучшил свои финансовые результаты на фоне постепенного восстановления украинской экономики.
«В 2016 году мы наблюдали улучшение финансовых показателей «Авангарда», которое нашло отображение в трехкратном сокращении чистого убытка холдинга, росте показателя EBITDA до 1,5 млн долл., тогда как в предыдущем году наблюдалось отрицательное значение этого показателя - 1,4 млн долл. Мы считаем, что это хорошее достижение, учитывая сложные экономические условия, в которых работает компания, в сочетании с потерей значительной части ее активов и рынков сбыта», - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора «Авангарда» Натальи Василюк.
В 2017 году «Авангард» намерен сосредоточится на восстановлении операционной рентабельности и обслуживании долговых обязательств компании.
Как сообщал УНИАН, «Авангард» в 2015 году получил 158,4 млн долл. чистого убытка, что в 5,9 раза больше, чем в 2014 году. Выручка холдинга в 2015 году сократилась на 45% – до 229,9 млн долл.
Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг».
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