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Топливно-энергетический комплекс
"Укрпочта" с апреля будет выплачивать пенсии вместо "дочек" российских банков
14:28 29.03.2017 |
Публичное акционерное общество «Укрпочта» готово с 1 апреля текущего года в полном объеме обеспечить выплату пенсий украинским пенсионерам, которые ранее обслуживались в банках с российским капиталом, сообщила пресс-служба предприятия.
«В связи с принятым Пенсионным фондом решением о прекращении выплат пенсий украинским пенсионерам через банки с российским государственным капиталом в Украине, ПАО «Укрпочта» с 1 апреля 2017 года в полном объеме обеспечит их выплату через сеть своих отделений», - говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что ранее «дочки» российских банков обслуживали более 72 тыс. пенсионеров. Теперь получить пенсию можно будет либо через отделение «Укрпочты» по месту регистрации, либо ее сможет доставить почтальон по указанному адресу.
Согласно сообщению, выплата пенсий и социальных пособий через отделения «Укрпочты» будет осуществляться с 4 по 25 число каждого месяца.
«Дата выплаты пенсий будет отмечаться в ведомости на выплату и сообщаться получателю органом Пенсионного фонда, а также сотрудниками почтовой связи при первой выплате», - отметила пресс-служба.
«Укрпочта» добавила, что под решение Пенсионного фонда подпадают такие банки как «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении дочерних банков российских государственных финучреждений в Украине, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.
Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.
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