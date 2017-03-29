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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ФГИ преступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации Укртелекома.

 

Группа компаний СКМ и Фонд госимущества вошли в клинч в вопросе о выполнении обязательств по условиям приватизации крупнейшего в Украине оператора фиксированной связи и интернет Укртелеком. Основная причина разногласий - миллиардные долги, которые собственник предприятия так и не погасил перед госбанками. Компромисс уже почти найден - государство станет миноритарием в обмен на лояльность в условиях погашения долгов. 

Ход конем 

Руководство Фонда госимущества передало все необходимые материалы в свой юрдепартамент с целью ведения претензионно-исковой работы по расторжению договора и возврата проданного по нему пакета акций Укртелеком в государственную собственность. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

На такие меры пришлось пойти вынужденно. Как объясняют в фонде, по результатам проведенной в феврале 2017 года итоговой проверки выполнения покупателем договора о приватизации от 2011 года было установлено, что  ЕСУ (дочерняя компания СКМ и владелец 92,79% акций в Укртелекоме) не выполняет часть взятых на себя обязательств. В частности, речь идет о необходимости внесения инвестиций в денежной форме и создании и передачи в госсобственность системы правительственной связи и ведомственных сетей специальной связи.

Как сообщает фонд, в конце февраля покупатель пытался оспорить результаты проверки в досудебном порядке. Но 22 марта комиссия ФГИ повторно рассмотрела их результаты и решила не менять решение.

Чего хочет ФГИ

Укртелеком должен был передать сеть спецсвязи в Госспецсвязи еще в 2013 году. Но передача постоянно откладывалась. Менеджмент оператора твердил, что сеть давно готова, только не понятно, по каким причинам профильный орган не хочет ставить ее на баланс. А государство с свою очередь обвиняло компанию в том, что на строительство части сети (сеть доступа к абонентам или так называемая "последняя миля") выделялись средства (220 млн грн) из госбюджета еще по распоряжению экс-президента Виктора Януковича. Что, по мнению представителей нынешней власти, является нарушением договора о приватизации: покупатель должен был инвестировать самостоятельно. В Укртелекоме придерживаются иного мнения и считают свою часть работы выполненной. На что пошли средства, выделенные из госбюджета Госспецсвязи на дооборудование сети, публично никем не озвучивалось.  По этим разногласиям идут судебные споры.


История об обязательствах СКМ инвестировать в Укртелеком после приватизации выглядит еще более запутанной. Согласно концепции послеприватизационного развития, покупатель должен был инвестировать в компанию 450 млн грн на протяжении 5 лет. Согласно отчету компании, только за 2012 год объем освоенных капитальных инвестиций составил 457 млн грн. А в 2016 году оператор подписал масштабный инвестдоговор с китайским поставщиком оборудования Huawei и China Development Bank на $250 млн. В рамках соглашения компания модернизирует свою сеть в ключевых регионах до 2018 года - заменит старые АТС на современные решения.

Поэтому трудно сказать, о каких именно инвестициях сообщает ФГИ, так как ведомство не конкретизирует эту информацию.

Хотим вернуть или не очень?

Не все так однозначно в намерении ФГИ вернуть в госсобственность Укртелеком. Как сообщают LIGA.net несколько источников на телеком-рынке, возможно, государство пытается заключить с СКМ сделку и пытается добиться наилучших условий. Эти догадки подтверждают и недавние заявления главы фонда Игоря Билоуса в интервью LIGA.net. Ведомство не в восторге от идеи управления и распоряжения большой телеком-компанией. "...мы наверняка получим судебный процесс на крупную сумму, которую не сможем выплатить. Кому мы продадим его потом за 11 млрд грн? Нужен компромисс", - заявлял он.

Как сообщают собеседники редакции на рынке, этот компромисс, скорее всего, будет достигнут в ближайшее время. Заключаться, по их словам, он будет в том, что государство в лице госбанков получит в Укртелекоме неконтрольный пакет акций (около 40%) в обмен на реструктуризацию долгов и продления еще на несколько лет сроков их выплаты.

Самый большой камень преткновения 

На самом деле основная претензия государства к СКМ может заключаться далеко не в недобросовестном выполнении инвестобязательств. Есть вопросы поважнее. Дело в том, что СКМ до сих пор не рассчитался за Укртелеком, несмотря на то, что приватизация завершилась шесть лет назад. Речь об облигациях ЕСУ, которые выкупили Ощадбанк и Укрэксимбанк, чтобы покупатель мог окончательно рассчитаться по второму траншу. Его общая сумма составляла 4,2 млрд грн.

СКМ неоднократно передоговаривался по условиям выплаты долгов, перевыпускал облигации. Последний дедлайн был назначен на март этого года. Структура Рината Ахметова рассчитывала продать в 2016 году свое 3G-подразделение Тримоб компании МТС Украина. И за счет этой сделки рассчитаться с государством. Но по иронии судьбы сам же ФГИ не позволил этого сделать, заблокировав продажу актива. МТС Украина пришлось отозвать заявку на покупку актива из АМКУ в конце прошлого года.


"Действительно, на данный момент расчет по облигациям не состоялся. Более того, существуют просроченные купонные платежи. Ощадбанк, с привлечением внешних консультантов, рассматривает возможные сценарии по работе с задолженностью ЕСУ. Окончательный сценарий не утвержден. Учитывая, что долг просрочен, мы начали процедуру взыскания купонных платежей в судебном порядке", - сообщили LIGA.net в Ощадбанке. Укрэксимбанк комментарий не предоставил. Но новости о том, что финучережение пытается взыскать долги через суд, начали появляться в СМИ еще в конце прошлого года.

Боязнь контроля 

Нужно сказать, что последняя сделка с госбанками по реструктуризации долгов ЕСУ, состоявшаяся в 2015 году, была заключена на достаточно жестких условиях - под залог всех акций ЕСУ в Укртелекоме. Но государственные финучереждения почему-то не спешат воспользоваться своим правом. Банки пока не отвечают на запрос редакции ничего конкретного по поводу возвращения в акций в госсобственность.

Но Игорь Билоус опять-таки приоткрывает карты. "Наше предложение - чтобы банки забрали часть акций, но не контрольный пакет", - заявил он в интервью. По информации чиновника, Укрэксмибанк уже попросил согласовать реструктуризацию. Собеседники редакции, очень хорошо знакомые с планами СКМ, утверждают, что собственнику Укртелекома очень нравится такой сценарий. "Но он сложный. И требует синхронизации позиций очень многих сторон", - подчеркивает высокопоставленный источник. Официальный комментарий СКМ сухой: "ЕСУ работает над планом реструктуризации обязательств".

Развязка близко

Таким образом, Игорь Билоус одной рукой не закрывает согласование по приватизации, блокирует продажу Тримоб, а другой опосредованно содействует госбанкам в заключении сделки по долгам с СКМ на выгодных условиях. Правда, вопрос выгодности, когда государство получает миноритарный пакет и снова отсрочивает выплату, дискуссионный. Как подмечает директор аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, для государства все-таки сейчас выгодней получить живые деньги, а не долю и очередную отсрочку.

Точки над і в этой истории будут расставлены уже совсем скоро. В конце апреля в Укртелекоме пройдут общие сборы. Директор департамента внешним коммуникациям компании Михаил Шуранов подтверждает, что сборы назначены (информация появилась на сайте). Как утверждают источники, в их ходе в набсовет, скорее всего, будут введены новые члены от государства. Они разделят все тяготы наблюдения за активом вместе со ставленниками СКМ.  Пункт о назначении нового набсовета в повестке общих сборов действительно присутствует. Но Шуранов называет его юридической формальностью: с 2016 года акционеры обязаны по закону выбирать набсовет каждый год. 

Стас Юрасов
ЛIГАБiзнесIнформ
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

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