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Харьковский коксовый завод в 2016г сократил чистую прибыль более чем в пять раз
08:59 30.03.2017 |
ЧАО "Харьковский коксовый завод" (ХКЗ) по итогам работы в 2016 году сократило чистую прибыль в 5,1 раза по сравнению с 2015 годом - до 1,511 млн грн.
Согласно информации к повестке назначенного на 27 апреля текущего года годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 30,128 млн грн.
В прошлом году завод нарастил текущие обязательства на 36,3% - до 472,470 млн грн, долгосрочные - на 13,3%, до 470,385 млн грн.
Активы компании в прошлом году возросли на 20% - до 1 млрд 90,579 млн грн, основные средства снизились на 5,1% - до 168,291 млн грн.
Численность работников предприятия снизилась на 2,3% - до 642 человек.
ЧАО "Харьковский коксовый завод" производит кокс.
По данным предприятия на конец 2015 года, в собственности ООО "Аромасервис" (Донецк) находится 50,52% акций завода, компании Carbo Trading Limited (Кипр) - 49,48% акций.
Уставный капитал ЧАО "ХКЗ" составляет 32,6 млн грн, номинал акции - 10 тыс. грн.
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