Финансовые новости
- |
- 29.03.17
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Украинскую "дочку" российского "Сбербанка" продадут примерно за $130 миллионов - СМИ
08:46 29.03.2017 |
Сумма в $130 миллионов, за которую, по словам источников издания "КоммерсантЪ", собираются продать украинскую дочернюю структуру, сопоставима с капиталом украинского ПАО "Сбербанк", который, согласно международной отчетности за январь-сентябрь 2016 года, составляет $144 миллиона.
Все средства, как отмечают источники, поступят покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи. Согласно сообщению "Сбербанка", сделка должна быть закрыта до конца первого полугодия. Стороны комментировать детали сделки отказались.
С момента объявления о продаже в ночь с 27 на 28 марта стало известно, что Григорий Гусельников через Norvik Banka получит 45%, Саид Гуцериев — 55%. Сумма сделки официально не раскрывалась.
По информации издания, переговоры с этими инвесторами "Сбербанк" вел с конца 2016 года. "Исходно обсуждалась существенно более высокая сумма сделки, но санкции, введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта, значительно скорректировали ситуацию", — говорит один из собеседников газеты.
"Еще больше, чем санкции, ситуацию усугубили акции украинских радикалов, которые последовали после сообщения Сбербанка об обслуживании граждан с паспортами "ЛНР" и "ДНР". Они действовали крайне агрессивно, блокировали офисы и создавали паническую обстановку вокруг банка". Стало очевидно, что Сбербанку необходимо как можно быстрее продать банк, и продавец пошел на уступки по цене, чтобы максимально ускорить сделку", — говорит другой собеседник "Ъ".
Президент Украины Петр Порошенко, вводя санкции, действовал на основании решения Совета национальной безопасности и обороны страны от 15 марта. Согласно указу президента, санкции сроком на один год применяются к украинским Сбербанку, VS Bank (подконтролен Сбербанку), Проминвестбанку (принадлежит ВЭБу), ВТБ и БМ-банку (входят в группу ВТБ) — в части предотвращения вывода ими капитала за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
Как сообщал УНИАН, российский банк Сбербанк объявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина). В сообщении Norvik Banka было сказано, что мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк ожидает очередное заседание суда Лондона по иску РФ не ранее конца апреля
Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое произойдет не ранее конца апреля, - Александр Данилюк.
|Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд
|ICU оценивает потери для платежного баланса от блокады Донбасса и захвата украинских предприятий в $2,1-2,5 млрд
|Кто раз в полгода ломает сайт НАПК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Укрнафта" с 1 апреля останавливает добычу нефти на месторождении во Львовской области
|Брокер FreshForex представил платформу МТ4 для Linux
|АМКУ проводит опрос относительно сроков доставки "Новой поштой" товаров из заграницы
|"Укрпочта" с апреля будет выплачивать пенсии вместо "дочек" российских банков
|ФГИ преступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации Укртелекома.
|"Укрречфлот" в 2016г. сократил чистую прибыль в 2,4 раза
|Украинскую "дочку" российского "Сбербанка" продадут примерно за $130 миллионов - СМИ
Это интересно
|Халил Рафати: как бывший наркоман стал миллионером
|Samsung все же будет продавать восстановленные смартфоны Galaxy Note7
|Новое предприятие Илона Маска займется подключением компьютеров к мозгу человека для считывания и записи мыслей
|Hyundai Santa Fe стал первой легковушкой, пересекшей Антарктиду
|"Бесстрашная девочка" останется на Уолл-Стрит еще на год
|В Берлине похитили 100-килограммовую золотую монету
|Собеседование: 15 вопросов, которые нельзя задавать