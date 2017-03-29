Продаваемый Сбербанком бизнес в Украине, скорее всего, будет работать под брендом латвийского Norvik Banka, который покупает часть активов. Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщил основной акционер латвийской финансовой организации Григорий Гусельников.

"Банк приобретается на 45% латвийским Norvik Banka. Латвия - страна Евросоюза, Norvik Banka регулируется Европейским центральным банком. По всей видимости, новый банк будет носить этот бренд и это имя, регулироваться и управляться, собственно говоря, из Евросоюза. Поэтому, я думаю, что не будет никаких оснований считать его российским. Остальные 55% куплены Саидом Гуцериевым", - сказал он.

Гусельников подчеркнул, что процесс подписания сделки о продаже может занять несколько месяцев, после этого срока он рассчитывает на снятие западных санкций с приобретаемых активов. "Будем надеяться, что мы уложимся в два месяца, но это может быть и три, и четыре", - добавил владелец Norvik Banka.

При этом он отметил, что санкции Евросоюза и Украины будут сняты с продаваемых активов Сбербанка после смены собственника, в США же необходимо направить отдельное обращение, так как украинская "дочка" Сбербанка упомянута в американском санкционном списке как отдельное предприятие.

"Мы уже этот вопрос прорабатывали, и у нас есть товарищи в Вашингтоне, готовые довольно оперативно это сделать для изменения структура собственности Сбербанка Украины", - заключил Гусельников.

Сбербанк в понедельник вечером объявил о продаже 100% акций дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.

Латвийский Norvik Banka, который принимает участие в сделке, сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, покупающего украинскую "дочку" Сбербанка, стал британский гражданин, сын главы совета директоров "Русснефти" Михаила Гуцериева Саид Гуцериев через принадлежащую ему белорусскую компанию.