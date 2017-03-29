Латвийский Norvik Banka может обменять свою дочернюю структуру в России в рамках частичной оплаты доли в украинской "дочке" Сбербанка. Об этом в эфире украинского канала "Громадске ТВ" заявил основной акционер латвийской кредитной организации Григорий Гусельников.

"Тут будет обмен активами, скорее всего, в этой сделке (по покупке 45% акций украинского Сбербанка - прим. ТАСС). Norvik Banka - и это его принципиальная позиция - будет менять российский банк на украинский. Мы, к сожалению, или к счастью, не сможем позволить себе иметь банк и там, и там, поэтому частично это будет сделка - обмен", - отметил Гусельников.

При этом он добавил, что в рамках сделки, скорее всего, будет продан российский Вятка Банк, который Norvik Banka приобрел осенью 2014 года, выкупив 97,75% акций кредитной организации. Летом 2015 года банк был переименован в ПАО "Норвик Банк".