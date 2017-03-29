Брокер FXOpen объявил о важных нововведениях в условиях партнерской программы, которые начнут действовать уже с предстоящего понедельника. Как стало известно, будут изменены требования к минимальному числу приглашенных клиентов, что будет реализовано для повышения качества партнерки.

Теперь компания будет начислять партнерское вознаграждение после того, как участник программы привлечет минимум 3-х рефералов. Также отметим, что в скором времени для рекламной поддержки партнеров брокера FXOpen будут проведены несколько акций. Уже сейчас известно, что будут предложены более высокое партнерское вознаграждение и выгодные условия для новых членов партнерской программы.

Поучаствовать в партнерке брокера FXOpen можно просто зарегистрировав eWallet в Личном кабинете на сайте компании. На возникающие вопросы трейдерам будет рада ответить команда службы поддержки брокера. Также FXOpen предоставляет широкий выбор инструментов для приглашения новых клиентов к партнерству.