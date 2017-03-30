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Краматорский тяжстанкострой в 2016г сократил убыток на 24%
20:45 29.03.2017 |
ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" (КЗТС, Донецкая обл.), по предварительным данным, завершило 2016 год с чистым убытком в размере 98,86 млн грн, что на 24% меньше аналогичного показателя 2015 года.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ПАО, намеченного на 26 апреля, непокрытый убыток КЗТС на начало 2017 года составлял 460,21 млн грн (годом ранее 363,39 млн грн).
Как сообщалось, в 2015 году завод сократил убыток почти вдвое к 2014 году, до 127,49 млн грн.
Согласно публикации, за минувший год КЗТС нарастил текущие обязательства на 9,2% - до 445,68 млн грн, долгосрочные сократились незначительно, оставив 464,36 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 23,4% - до 30,7 млн грн, активы в целом уменьшились почти на 9% - до 662,66 млн грн.
Собственный капитал компании к началу 2016 года имеет отрицательное значение - 247,38 млн грн, уставный капитал ПАО - 49,98 млн грн.
Численность персонала предприятия за прошлый год выросла на 27 человек - до 501 работника.
КЗТС выпускает широкий ассортимент станков, в частности, колесотокарные и колесофрезерные, лоботокарные, глубокорасточные, станки для обработки труб большого диаметра, больших коленчатых валов, автоматические линии для обработки вагонных осей.
В 2015 году завод сократил чистый доход от реализации более чем вдвое - до 109,16 млн грн.
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|Краматорский тяжстанкострой в 2016г сократил убыток на 24%
Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 23,4% - до 30,7 млн грн, активы в целом уменьшились почти на 9% - до 662,66 млн грн. Собственный капитал компании к началу 2016 года имеет отрицательное значение - 247,38 млн грн, уставный капитал ПАО - 49,98 млн грн.
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