Судоходная компания "Укрречфлот" (Киев) в 2016 году, по предварительным данным, получила чистую прибыль в размере 26,498 млн грн, что в 2,4 раза меньше, чем в 2015 году.

Согласно повестке дня собрания акционеров компании, намеченного на 29 апреля 2017 года, опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКБФР), ее активы на 31 декабря 2016 года составили 1,253 млрд грн, что на 1,5% меньше, чем на аналогичную дату 2015 года.

Суммарная дебиторская задолженность "Укрречфлота" за отчетный период выросла на 24,6% - до 133,803 млн грн, нераспределенная прибыль составила 491,2 млн грн.

Собственный капитал компании составил 863,8 млн грн, уставный капитал - сократился с 475,5 млн грн до 60 млн грн.

"Укрречфлот" - крупнейший речной перевозчик Украины. В его состав входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский речные порты.

Флот компании состоит преимущественно из сухогрузов, которые используются для морских и речных перевозок. Предприятие выполняет рейсы в бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского и Северного морей, а также рек Дунай, Южный Буг, Днепр.

C августа 2007 года "Укрречфлот" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.