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Топливно-энергетический комплекс
"DHL-Украина" в 2016г сохранила чистую прибыль на уровне 2015г
07:43 29.03.2017 |
ЧАО "ДХЛ Интернешнл Украина" ("DHL-Украина", Киев) в 2016 году, по предварительным данным, получило чистую прибыль в размере 10,688 млн грн, что соответствует показателю чистой прибыли предприятия за 2015 год.
Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке собрания акционеров, намеченного на 28 апреля в Нидерландах, ее активы на 31 января 2016 года составили 113,467 млн грн, что на 20,8% больше, чем на аналогичную дату 2015 года.
Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период сократилась на 12% - до 40,437 млн грн, нераспределенная прибыль - выросла на 19,7%, до 63,031 млн грн, собственный капитал - на 16,6%, до 72,729 млн грн, уставный капитал остался неизменным - 9,698 млн грн.
Количество сотрудников компании за год выросло на 6% - с 280 до 297 человек.
DHL работает в Украине с 1991 года, специализируется на экспресс-доставке и логистике. "DHL Украина" входит в группу компаний DHL (Германия) - мирового лидера экспресс-доставки и логистики.
Согласно исследованию Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ) по итогам 2015 года компания - занимала четвертое место на рынке почтовой логистики Украины после компаний "Укрпошта", "Нова пошта" и "Мист Экспресс" с долей 3,5% рынка.
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