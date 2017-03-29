



ЧАО "ДХЛ Интернешнл Украина" ("DHL-Украина", Киев) в 2016 году, по предварительным данным, получило чистую прибыль в размере 10,688 млн грн, что соответствует показателю чистой прибыли предприятия за 2015 год.

Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке собрания акционеров, намеченного на 28 апреля в Нидерландах, ее активы на 31 января 2016 года составили 113,467 млн грн, что на 20,8% больше, чем на аналогичную дату 2015 года.

Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период сократилась на 12% - до 40,437 млн грн, нераспределенная прибыль - выросла на 19,7%, до 63,031 млн грн, собственный капитал - на 16,6%, до 72,729 млн грн, уставный капитал остался неизменным - 9,698 млн грн.

Количество сотрудников компании за год выросло на 6% - с 280 до 297 человек.

DHL работает в Украине с 1991 года, специализируется на экспресс-доставке и логистике. "DHL Украина" входит в группу компаний DHL (Германия) - мирового лидера экспресс-доставки и логистики.

Согласно исследованию Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ) по итогам 2015 года компания - занимала четвертое место на рынке почтовой логистики Украины после компаний "Укрпошта", "Нова пошта" и "Мист Экспресс" с долей 3,5% рынка.

