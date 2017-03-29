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Топливно-энергетический комплекс
"Укртранслизинг" в 2016г. увеличила чистый убыток на 19%
16:11 28.03.2017 |
Лизинговая компания "Укртранслизинг" (Киев) по итогам 2016 года получила чистый убыток в размере 25,329 млн грн, что на 19% больше, чем в 2015 году, свидетельствуют предварительные финансовые данные компании за 2016 год, отображенные в повестке дня собрания ее акционеров, намеченного на 20 апреля 2017 года.
Согласно ей, активы компании на 31 декабря 2016 года составили 2,587 млрд грн, что на 1,4% больше, чем на аналогичную дату 2015 года.
Собственный капитал компании по итогам прошедшего года составил 1,596 млрд грн, уставный капитал - 1,321 млн грн.
Количество сотрудников компании выросло с 14 до 22 человек.
Лизинговая компания "Укртранслизинг" создана в 1998 году по инициативе Министерства транспорта и Министерства промышленной политики Украины. Основные направления работы - предоставление лизинговых услуг заинтересованным организациям авиационного и железнодорожного транспорта страны.
Основными акционерами компании являются ООО "Лемтранс" (49,9584% акций) и ПАО "Укрзализныця", которому, по данным НКЦБФР, принадлежало 47,6691% акций.
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