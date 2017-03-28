Государственное предприятие "Укрпочта" планирует завести в Украину одного из лидеров он-лайн торговли магазин Amazon, сообщил директор ГП "Укрпочта" Игорь Смилянский в понедельник вечером в эфире "5 канала".

"Сейчас мы очень хотим завести Amazon в нашу страну. Сейчас мы работаем с нашими партнерами, потому что это международный почтовый оборот, это требует некоторое время. Логистически мы готовы, но это же международные соглашения и в этом случае мы должны работать с американской почтой - это крупный монополист и они не слишком быстро двигаются", - заявил И.Смилянский.

Кроме того, таможенная служба, по словам И.Смилянского, должна увеличить штат, чтобы обеспечить возможность пропуска через таможенный контроль увеличенный объем товаров.

"Очень хочу (завести Amazon - ИФ) до конца 2017, но обещать не буду, ибо не уверен", - отметил И.Смилянский.