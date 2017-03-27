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Топливно-энергетический комплекс
АМКУ разрешил КБ "Южное" купить более 50% банка "Новый"
12:32 27.03.2017 |
Антимонопольный комитет разрешил "Конструкторскому бюро "Южное" имени Янгеля" (Днипро) купить более 50% акций банка "Новый" (Днипро).
Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українські Новини.
КБ "Южное" предоставлено разрешение на приобретение в собственность более 50% акций банка "Новый".
В настоящее время КБ "Южное" владеет 18,3% акций банка.
Остальными акционерами банка являются ряд физлиц с долями менее 10% акций.
В начале февраля Национальный банк заявлял, что проблема банка "Новый" заключается в том, что основным акционером является КБ "Южное", тогда как остальными акционерами является менеджмент банка.
"Необходимо решение госорганов для того, чтобы согласовать КБ "Южное" в качестве основного акционера банка", - заявил начальник управления регистрации и лицензирования Национального банка Александр Бевз.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 49-е место (1,317 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
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