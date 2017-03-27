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Топливно-энергетический комплекс
"Укрзализныця" потеряла четверть грузовых вагонов в результате блокады Донбасса
07:59 27.03.2017 |
На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей осталось 29375 грузовых вагонов.Об этом БизнесЦензор сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"По состоянию на 22 марта 2017 года на неподконтрольной Украине территориях Донецкой и Луганской областей находится 29375 грузовых вагонов, в том числе 5879 грузовых вагонов, принадлежащих другим предприятиям Украины", - говорится в ответе УЗ на запрос БИЗНЕСЦЕНЗОР.
Как ранее сообщал БЦ, общий парк грузовых вагонов УЗ составляет примерно 104 тыс. штук. Таким образом, в результате торговой блокады оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, "Укрзализныця" потеряла четверть парка грузовых вагонов.
Отметим, что вагонный парк ПАТ "Укрзализныця" находится в критическом состоянии - его износ более 90%.
Кроме того, на оккупированной промосковскими боевиками территории Донбасса осталось 226 тепловозов, 68 электровозов, 49 дизель-секций и 94 электросекции, которые принадлежат "Укрзализныци".
Всего, по состояния на октябрь 2016 года, в УЗ работало 2,4 тысячи тепловозов и 1,3 тысячи электровозов.
Как сообщалось, 16 марта президент Петр Порошенко подписал указ №62 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины", которым, в соответствии со статьей 107 Конституции, ввел в действие решение СНБО.
Своим решением СНБО временно приостановил перемещение грузов через линию столкновения в зоне антитеррористической операции.
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