"ДТЭК Нефтегаз" приобрел дополнительные 15% акций "Нефтегаздобычи", увеличив свою долю в компании до 75%.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Увеличение доли "ДТЭК Нефтегаз" в акционерном капитале предприятия – это свидетельство нашей уверенности в перспективе предприятия и нефтегазовой отрасли Украины", – цитируются в релизе слова генерального директора "ДТЭК Нефтегаз" Игоря Щурова.

Как сообщал УНИАН, подразделение энергетического холдинга ДТЭК, которое отвечает за добычу природного газа и газового конденсата, «ДТЭК Нефтегаз» планирует до 2020 года увеличить добычу газа в 1,9 раза по сравнению с 2016 годом – до 3 млрд куб. м в год.

В 2016 году компания «Нефтегаздобыча», которая входит в состав «ДТЭК Нефтегаз», увеличила добычу газа по сравнению с 2015 годом на 25% - до 1,6 млрд куб. м. Этого удалось достичь благодаря завершению бурения и введению в эксплуатацию трех скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении глубиной от 5700 м до 5770 м, а также капитального ремонта скважин и интенсификации добычи.

Справка УНИАН. «ДТЭК Нефтегаз» – операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов «ДТЭК Нефтегаз» входят два газодобывающих предприятия – «Нефтегаздобыча» и «Нефтегазразработка», которые ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.