Финансовые новости
- |
- 24.03.17
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"ДТЭК" Ахметова сконцентрировал 75% акций "Нефтегаздобычи"
17:23 24.03.2017 |
"ДТЭК Нефтегаз" приобрел дополнительные 15% акций "Нефтегаздобычи", увеличив свою долю в компании до 75%.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Увеличение доли "ДТЭК Нефтегаз" в акционерном капитале предприятия – это свидетельство нашей уверенности в перспективе предприятия и нефтегазовой отрасли Украины", – цитируются в релизе слова генерального директора "ДТЭК Нефтегаз" Игоря Щурова.
Как сообщал УНИАН, подразделение энергетического холдинга ДТЭК, которое отвечает за добычу природного газа и газового конденсата, «ДТЭК Нефтегаз» планирует до 2020 года увеличить добычу газа в 1,9 раза по сравнению с 2016 годом – до 3 млрд куб. м в год.
В 2016 году компания «Нефтегаздобыча», которая входит в состав «ДТЭК Нефтегаз», увеличила добычу газа по сравнению с 2015 годом на 25% - до 1,6 млрд куб. м. Этого удалось достичь благодаря завершению бурения и введению в эксплуатацию трех скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении глубиной от 5700 м до 5770 м, а также капитального ремонта скважин и интенсификации добычи.
Справка УНИАН. «ДТЭК Нефтегаз» – операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов «ДТЭК Нефтегаз» входят два газодобывающих предприятия – «Нефтегаздобыча» и «Нефтегазразработка», которые ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.
ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Украина за счет АЭС не избавится от угольной зависимости
ТОП-НОВОСТИ
|Глава Совета НБУ Данилишин: Не вижу идеологического раскола в Совете
|Игорь Билоус: У нас нет инструментов для борьбы с Фирташем
|Бой под Водяным. Почему ВСУ не смогли удержать опорник террористов
|Зачем Садовый и Саакашвили будоражат венгерских националистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"ДТЭК" Ахметова сконцентрировал 75% акций "Нефтегаздобычи"
|Брокер RoboForex обновит инфраструктуру серверов
|ПАО "АвтоКрАЗ" уточнил показатель убытка в 2016г, он сократился на 40%
|ИнГОК в 2016г сократил убыток более чем в 50 раз
|Енакиевский метзавод в 2016г получил 360 млн грн прибыли против значительного убытка годом ранее
|Одесский "Втормет" в 2016г нарастил прибыль почти вчетверо
Это интересно
|Кабмин обязал граждан проходить внеочередной медосмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения
|В Великобритании запустят полицейский круглосуточный "летающий отряд" беспилотников
|Сингапурцы запустят в серию электрический суперкар
|Bloomberg опубликовал рейтинг самых здоровых стран мира
|Власти США готовы обвинить КНДР в краже средств со счета ЦБ Бангладеш в ФРБ Нью-Йорка - WSJ
|Samsung планирует транслировать следующую Олимпиаду с использованием технологий VR
|Анимированную «гифку», отправленную эпилептику, признали оружием
Анимированное изображение было отправлено еще в декабре 2016 года. 29-летний Джон Ривелло указывал в сообщениях, что ему известно о болезни журналиста, и выразил надежду, что картинка вызовет приступ эпилепсии. «Посмотрим, умрет ли он», - написал американец.