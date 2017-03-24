Брокер RoboForex сообщил клиентам о предстоящих изменениях в инфраструктуре торговых серверов Roboforex (CY) Ltd и обновлении платформ для трейдинга. Как стало известно, нововведения начнут действовать с 27.03.17.

Специалисты брокера РобоФорекс отметили, что теперь будет добавлена возможность использовать МТ4/5 ВебТерминал и мобильную платформу МТ5. Чтобы использовать МетаТрейдер 4, достаточно добавить торговый счет в платформу заново.

Авторизоваться в терминале на устройстве, функционирующем на операционке iOS, можно через вкладку «Настройки», выбрав пункт «Новый счет». Для устройств, работающих на операционке Android, добавление счета происходит через меню «Управление счетом» и пункт «Подключить существующий счет».

Загрузить торговые платформы МТ4/5 для Windows, iOS, Android можно непосредственно на сайте брокера RoboForex. Также стало известно, что вскоре трейдеры, сотрудничающие с Roboforex (CY) Ltd, получат доступ к серверу RoboForex-Prime, что позволит использовать институциональные решения с ликвидностью от лучших в мире ECN.